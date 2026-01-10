Το νέο τραγούδι του Κώστα Μπίγαλη για την μεγάλη του αγάπη: «ΑΕΚάρα σ' αγαπώ»

Νέο τραγούδι για την μεγάλη του αγάπη την ΑΕΚ, κυκλοφόρησε ο Κώστας Μπίγαλης.Το τραγούδι για την ΑΕΚ «ΑΕΚάρα σ' αγαπώ» είναι μια κατάθεση ψυχής ενός οπαδού που έχει ταξιδέψει με την αγαπημένη του ομάδα, έχει κλάψει, έχει χαρεί και έχει δεθεί μαζί της για πάντα.Για εκείνον είναι η ανάσα του, η ζωή του, όπως δηλώνει και με τους στοίχους του.Ο Γιάννης Πολυχρονόπουλος είναι ο εμπνευστής και το όνειρο έκανε πραγματικότητα ο γνωστός για τα κιτρινόμαυρα αισθήματά του, Κώστας Μπίγαλης με τη μοναδική φωνή του.Ο τραγουδιστής, είναι πολύ δεμένος με την Ένωση, έχει δηλώσει ότι στο στάδιο «Νίκος Γκούμας» είχε εισιτήριο διαρκείας, είδωλά του ήταν ο Θωμάς Μαύρος και ο Ντούσαν Μπάγεβιτς, ενώ έχει αποκαλύψει ότι έπαιζε κεντρικό χαφ στις ακαδημίες της ΑΕΚ στα νιάτα του.