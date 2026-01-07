Ο Λιονέλ Μέσι αποκαλύπτει το μεγάλο «εθισμό» του
Ο Λιονέλ Μέσι αποκαλύπτει το μεγάλο «εθισμό» του

Πιστεύετε πως χαλαρώνει πραγματικά ο Λιονέλ Μέσι όταν απομακρύνεται από τα φώτα της δημοσιότητας;

Ο Λιονέλ Μέσι αποκαλύπτει το μεγάλο «εθισμό» του
Ένα ποτό είναι αυτό που κάνει τον Αργεντίνο σούπερ σταρ να ηρεμεί και να έρχεται πιο κοντά στους… υπόλοιπους ανθρώπους.

Στα 38 του πλέον, μετά από μια ακόμη ονειρική σεζόν με την Ίντερ Μαϊάμι, την οποία οδήγησε στο πρώτο MLS Cup της ιστορίας της. Στον τελικό απέναντι στους Vancouver Whitecaps μοίρασε δύο ασίστ και σφράγισε τον τίτλο για την ομάδα του, πριν παραδεχτεί ότι η στιγμή ήταν «όμορφη και συγκινητική».

