«Δεν το ξέρεις αυτό, θα το ακούσεις τώρα»: Η Άντζελα Δημητρίου αποκάλυψε πώς γνωρίστηκε με τον Στιβ Κακέτση, βίντεο
«Δεν το ξέρεις αυτό, θα το ακούσεις τώρα»: Η Άντζελα Δημητρίου αποκάλυψε πώς γνωρίστηκε με τον Στιβ Κακέτση, βίντεο
Η γνωστή τραγουδίστρια περιέγραψε μια άγνωστη ιστορία για την πρώτη της επαφή με τον αείμνηστο επιχειρηματία
Μια άγνωστη ιστορία από το παρελθόν της με συμπρωταγωνιστή τον αείμνηστο επιχειρηματία, Στιβ Κακέτση, μοιράστηκε η Άντζελα Δημητρίου, που βρέθηκε μαζί με τον Λευτέρη Πανταζή στο πλατό της εκπομπής Στούντιο 4.
Συγκεκριμένα, η γνωστή τραγουδίστρια θυμήθηκε την πρώτη τους γνωριμία, αποκαλύπτοντας πως εκείνος, από την πρώτη στιγμή, είχε εκδηλώσει έντονο ενδιαφέρον να τη φέρει στο δικό του μαγαζί.
«Όταν δουλεύαμε μαζί με τον Λευτέρη, έρχεται στο μαγαζί ο συγχωρεμένος Στιβ Κακέτσης. Δεν το ξέρεις αυτό, θα το ακούσεις τώρα. Έρχεται, κάθεται στο μπροστινό τραπέζι με μια δαντέλα που φόραγε, πουκάμισο, με ένα σταυρό χρυσό και μου πέταγε πιάτα, λουλούδια και τα λοιπά», είπε αρχικά.
«Λέει στον επιχειρηματία, “φώναξε μου την, να ‘ρθει στο τραπέζι, την θέλω”. Πάω στο τραπέζι εγώ, ένα κούκλος, μου λέει “γεια σου, είμαι ο Στιβ Κακέτσης. Τι ώρα τελειώνεις τη δουλειά σου; Θα σε περιμένω να ‘ρθεις στη Νεράιδα γιατί πρέπει να μιλήσουμε για να σε πάρω στο μαγαζί”. Λέω, “κοίταξε, είναι η ώρα περασμένη και δεν κάνει να μιλάμε για δουλειά, ας πούμε, τέτοια ώρα. Άστο, το κάνουμε κάποια άλλη φορά. Κάποια άλλη στιγμή”. Δεν πήγα ποτέ. Δεν πήγα, ρε παιδί μου, δεν έτυχε να πάω. Και η συνάντηση μας, μετά, έγινε το ’90 κάτι. Απίστευτο, όλα θέλουν το χρόνο τους», δήλωσε χαρακτηριστικά η Άντζελα Δημητρίου.
Συγκεκριμένα, η γνωστή τραγουδίστρια θυμήθηκε την πρώτη τους γνωριμία, αποκαλύπτοντας πως εκείνος, από την πρώτη στιγμή, είχε εκδηλώσει έντονο ενδιαφέρον να τη φέρει στο δικό του μαγαζί.
«Όταν δουλεύαμε μαζί με τον Λευτέρη, έρχεται στο μαγαζί ο συγχωρεμένος Στιβ Κακέτσης. Δεν το ξέρεις αυτό, θα το ακούσεις τώρα. Έρχεται, κάθεται στο μπροστινό τραπέζι με μια δαντέλα που φόραγε, πουκάμισο, με ένα σταυρό χρυσό και μου πέταγε πιάτα, λουλούδια και τα λοιπά», είπε αρχικά.
«Λέει στον επιχειρηματία, “φώναξε μου την, να ‘ρθει στο τραπέζι, την θέλω”. Πάω στο τραπέζι εγώ, ένα κούκλος, μου λέει “γεια σου, είμαι ο Στιβ Κακέτσης. Τι ώρα τελειώνεις τη δουλειά σου; Θα σε περιμένω να ‘ρθεις στη Νεράιδα γιατί πρέπει να μιλήσουμε για να σε πάρω στο μαγαζί”. Λέω, “κοίταξε, είναι η ώρα περασμένη και δεν κάνει να μιλάμε για δουλειά, ας πούμε, τέτοια ώρα. Άστο, το κάνουμε κάποια άλλη φορά. Κάποια άλλη στιγμή”. Δεν πήγα ποτέ. Δεν πήγα, ρε παιδί μου, δεν έτυχε να πάω. Και η συνάντηση μας, μετά, έγινε το ’90 κάτι. Απίστευτο, όλα θέλουν το χρόνο τους», δήλωσε χαρακτηριστικά η Άντζελα Δημητρίου.
