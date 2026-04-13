Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο για τον Στέφανο Μπορμπόκη, έκλαψε ο αδελφός του
Ο Βασίλης Μπορμπόκης δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του για τον αδελφό του που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών
Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν τη Δευτέρα του Πάσχα στο τελευταίο αντίο για τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, Στέφανο Μπορμπόκη που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών.
Η κηδεία του Στέφανου Μπορμπόκη τελέστηκε στο Μητρούσι Σερρών, τον τόπο από τον οποίο ξεκίνησε την καριέρα του ο ποδοσφαιριστής που έκανε μεγάλη καριέρα στον ΠΑΟΚ αλλά και τις άλλες ομάδες της Θεσσαλονίκης.
Συγκλονισμένος ο αδελφός του - και επίσης ποδοσφαιριστής - Βασίλης Μπορμπόκης που δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του καθώς και η σύζυγος, η μητέρα και τα παιδιά του Στέφανου Μπορμπόκη.
Η σορός του Στέφανου Μπορμπόκη ήταν καλυμμένη με τη σημαία του ΠΑΟΚ ενώ ασπρόμαυρα ήταν όλα τα στεφάνια στη μνήμη του.
Στο Μητρούσι Σερρών βρέθηκαν και αρκετοί από τους παλαίμαχους ποδοσφαιριστές αλλά και πρώην προπονητές του ΠΑΟΚ όπως ο Γιώργος Τουρσουνίδης, ο Νίκος Καραγεωργίου, ο Άγγελος Αναστασιάδης, ο Κώστας Ορφανός κ.α.
Το ταξίδι που ξεκίνησε από τις ΣέρρεςΉταν 16.5 χρονών όταν έφυγε από το χωριό του, το Άνω Μητρούσι Σερρών, μαζί μ’ ένα φίλο του από την τοπική ομάδα για να συμμετάσχει στα καλοκαιρινά δοκιμαστικά που έκανε για την ομάδα Νέων του ΠΑΟΚ (σημερινός ΠΑΟΚ Β’) την ευθύνη της οποίας είχε ο παλαίμαχος άσος του Δικεφάλου Αρίσταρχος Φουντουκίδης.
Ο φίλος του πήρε το οκ του σκληροτράχηλου κεντρικού αμυντικού, ο Στέφανος όμως χρειάστηκε μια δεύτερη ευκαιρία για να φορέσει τη φανέλα της αγαπημένης του ομάδας…
Δύο χρόνια αργότερα, η έλευση του Τάις Λίμπρεχτς στον Δικέφαλο, έφερε μια… επανάσταση. Ο Ολλανδός έδειξε εμπιστοσύνη σε νέα παιδιά και έχοντας εντοπίσει τον Μπορμπόκη σ’ ένα ντέρμπι της ομάδας Νέων ήξερε ότι είχε βρει τον επόμενο δεξιό εξτρέμ μου…
Γρήγορος, διεμβολιστής, ένας… υδραυλικός πριν αρχίσει να χρησιμοποιείται ο όρος αυτός στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ο Μπορμπόκης έγινε βασικός στέλεχος του ΠΑΟΚ και πέρασε κι αυτός στην ιστορία συμμετέχοντας ανήμερα του Αγίου Νικολάου στο εκπληκτικό 6-1 του ΠΑΟΚ επί του Ολυμπιακού στο γήπεδο των Σερρών.
Εκεί όπου οι ερυθρόλευκοι έχοντας μπει στην εποχή του Κοσκωτά, εμφανίστηκαν με μια ντουζίνα μεταγραφές, αλλά ισοπεδώθηκαν από τον Δικέφαλο των πιτσιρικάδων με τον Μπορμπόκη να βάζει τα δύο τελευταία γκολ.
Η αλήθεια είναι ότι η επαφή του με τα αντίπαλα δίχτυα δεν ήταν πολύ συχνή, αλλά κάποια απ’ αυτά που πέτυχε ήταν ιστορικής σημασίας…
Όπως αυτό που πέτυχε στην έδρα της βελγικής Μαλίν, όταν για τον πρώτο γύρο του Κυπέλλου ΟΥΕΦΑ ο Δικέφαλος είχε αναδειχθεί ισόπαλος 1-1 στην Τούμπα και στον επαναληπτικό το σκορ ήταν στο 0-0 με το ρολόι να σημαδεύει το 85ο λεπτό.
Το ιστορικό γκολ με την Μαλίν
Εκείνη την εποχή τα εκτός έδρας γκολ μετρούσαν ως διπλά, άρα ο ΠΑΟΚ έμενε εκτός συνέχειας, με τον Κροάτη τεχνικό Τσίρο Μπλάζεβιτς να περνά ως αλλαγή σ’ εκείνο το λεπτό τον Αιγύπτιο Μαγκντί Τολμπά.
Το 10άρι του ΠΑΟΚ ήταν τραυματίας και αμφίβολος, δεν άντεχε περισσότερο από δέκα λεπτά και στο πρώτο του άγγιγμα, μία εξαιρετική κάθετη στον Λεοντιάδη, ο οποίος έκανε το γύρισμα κι από το λάθος των Βέλγων ο Μπορμπόκης με το δεξί έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα και τον ΠΑΟΚ στον επόμενο γύρο…
Μία απίστευτη πρόκριση, καθώς οι Βέλγοι πριν δύο χρόνια είχαν κατακτήσει το Κύπελλο Κυπελλούχων κερδίζοντας στον τελικό τον Άγιαξ…
«Τι σκέφτηκα; Πάρτο μέσα…», η επική ατάκα του μετά το τέλος του αγώνα στον τηλεοπτικό σταθμό που είχε μεταδώσει τον αγώνα.
Εκείνο το γκολ, μαζί με κάποια άλλα που πετύχει κόντρα στον Ολυμπιακό (μαζί με τον Άρη ήταν οι ομάδες κόντρα στις οποίες σκόραρε με τη μεγαλύτερη συχνότητα) ήταν τα πιο σημαντικά, αλλά το «πρόβλημα» ήταν ότι παρόλο που εκείνος ο ΠΑΟΚ είχε αρκετό ταλέντο, δεν είχε τη διοικητική και οικονομική σταθερότητα για να διεκδικητής των τίτλων…
Το γκολ με τον Ολυμπιακό
Ο Μπορμπόκης έφυγε από τον ΠΑΟΚ χωρίς να πανηγυρίσει μία κούπα με τον Δικέφαλο, πέρασε από τον Εδεσσαϊκό, τον Ηρακλή, τον Άρη, τον Απόλλωνα Καλαμαριάς και ασχολήθηκε για κάποια χρόνια με την προπονητική στις μικρές εθνικές κατηγορίες.
Τον Αύγουστο του 2015 ο νέος ΠΑΟΚ τον έβαλα ξανά στο χορτάρι της Τούμπας με τον κόσμο να τον αποθεώνει, στο πλαίσιο των βραβεύσεων των παλαιμάχων του συλλόγου. «Είχα πολύ καιρό να συγκινηθώ και τους ευχαριστώ όλους», είχε πει στην κάμερα της ΠΑΕ σε μία από τις σπάνιες δημόσιες τοποθετήσεις του.
Η βράβευση του από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ
Όσο ξαφνικά εμφανίστηκε στο προσκήνιο, έτσι ξαφνικά βγήκε από το κάδρο… Όσο γρήγορα απέφευγε τους αντιπάλους του, άλλο τόσο επιδέξια έκανε και τις ντρίμπλες στα μικρόφωνα…
Η συνέντευξη του στο κανάλι της ΠΑΕ ΠΑΟΚ μετά τη βράβευση του το 2015
Για εκείνο το παιδί που έφυγε 16.5 χρονών από ένα χωριό των Σερρών για τη Θεσσαλονίκη, άλλες ήταν οι προτεραιότητες. Κι η αλήθεια είναι ότι σε μια άλλη εποχή, σε πολύ δύσκολες συνθήκες (τόσο διαφορετικές απ’ αυτά που ισχύουν σήμερα στον ΠΑΟΚ και το ελληνικό ποδόσφαιρο γενικότερα), εκείνο το αγόρι μπορεί να μην έφτασε τόσο ψηλά όσοι θα μπορούσε, αλλά υλοποίησε πολλά από τα όνειρα που έκανε κάθε φορά που άγγιζε τη μπάλα.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει…
