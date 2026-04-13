Απίστευτη φάση στη Βραζιλία: Ποδοσφαιριστής της Κορίνθιανς αποβλήθηκε για άσεμνη κίνηση αφού τον κάρφωσε αντίπαλος στο VAR, δείτε βίντεο
O Αντρέ της Κορίνθιανς αποβλήθηκε αφού τον «κάρφωσε» παίκτης της Παλμέιρας

Η Κορίνθιανς υποδέχτηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (13/04) στην έδρα της την Παλμέιρας στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Βραζιλίας, με τις δύο ομάδες να παραμένουν ισόπαλες με 0-0.

Ο αγώνας μπορεί να μην μείνει στην ιστορία για το αγωνιστικό θέαμα, ωστόσο όλοι θα τον θυμούνται για την κόκκινη κάρτα που πήρε ποδοσφαιριστής των γηπεδούχων.

Ήταν λίγο πριν την ανάπαυλα του πρώτου ημιχρόνου, όταν ο Αντρέ αποβλήθηκε, καθώς, μετά από προτροπή παίκτη της Παλμέιρας, ο διαιτητής του αγώνα πήγε στο VAR και είδε ότι ο μέσος της Κορίνθιανς έπιασε τα γεννητικά του όργανα κατά τη διάρκεια μίας λεκτικής αψιμαχίας που είχε με αντίπαλο ποδοσφαιριστή.



Είναι ενδιαφέρον, δε, πως πριν από δύο αγωνιστικές, ένας συμπαίκτης του Αντρέ, ο Άλαν, αποβλήθηκε από το Μαρακανά, στον αγώνα κόντρα στην Φλουμινένσε, για την ίδια ακριβώς άσεμνη χειρονομία.



Πηγή: gazzetta.gr

Thema Insights

Η διαφορετική προσέγγιση στο Broadband που βάζει την Ελλάδα σε μια νέα τροχιά συνδεσιμότητας

Χάρις στο ισχυρό 5G δίκτυό της, η Nova αλλάζει τα δεδομένα στον τομέα των ευρυζωνικών οικιακών συνδέσεων και -λειτουργώντας ως τεχνολογικός επιταχυντής- προσφέρει για πρώτη φορά στην αγορά ασύρματη σύνδεση έως 500 Mbps, χωρίς καλώδια και χρονοβόρες εργασίες.

