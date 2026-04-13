Απίστευτη φάση στη Βραζιλία: Ποδοσφαιριστής της Κορίνθιανς αποβλήθηκε για άσεμνη κίνηση αφού τον κάρφωσε αντίπαλος στο VAR, δείτε βίντεο
O Αντρέ της Κορίνθιανς αποβλήθηκε αφού τον «κάρφωσε» παίκτης της Παλμέιρας
Η Κορίνθιανς υποδέχτηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (13/04) στην έδρα της την Παλμέιρας στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Βραζιλίας, με τις δύο ομάδες να παραμένουν ισόπαλες με 0-0.
Ο αγώνας μπορεί να μην μείνει στην ιστορία για το αγωνιστικό θέαμα, ωστόσο όλοι θα τον θυμούνται για την κόκκινη κάρτα που πήρε ποδοσφαιριστής των γηπεδούχων.
Ήταν λίγο πριν την ανάπαυλα του πρώτου ημιχρόνου, όταν ο Αντρέ αποβλήθηκε, καθώς, μετά από προτροπή παίκτη της Παλμέιρας, ο διαιτητής του αγώνα πήγε στο VAR και είδε ότι ο μέσος της Κορίνθιανς έπιασε τα γεννητικά του όργανα κατά τη διάρκεια μίας λεκτικής αψιμαχίας που είχε με αντίπαλο ποδοσφαιριστή.
Είναι ενδιαφέρον, δε, πως πριν από δύο αγωνιστικές, ένας συμπαίκτης του Αντρέ, ο Άλαν, αποβλήθηκε από το Μαρακανά, στον αγώνα κόντρα στην Φλουμινένσε, για την ίδια ακριβώς άσεμνη χειρονομία.
Πηγή: gazzetta.gr
🚨😳 Another wild incident in Brazilian football!— Topskills Sports UK (@topskillsportuk) April 13, 2026
Corinthians player André was caught scratching his private area during the derby against Palmeiras.
A Palmeiras player spotted it and demanded VAR — upon review, it was confirmed, and André was sent off with a straight red card… pic.twitter.com/0ORANvctiL
COMO EXPLICAR? 👁️👄👁️— CazéTV (@CazeTVOficial) April 12, 2026
Há 2 rodadas, o Alan foi expulso por debochar do adversário fazendo uma movimentação envolvendo sua região íntima. Hoje, no Derby, contra o Corinthians, o André tomou o cartão vermelho PELO MESMO MOTIVO! QUE ISSO! 😱😱😱#BrasileirãoNaCazéTV pic.twitter.com/aIvNVBHFND
