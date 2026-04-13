Θλίψη για 20χρονο ποδοσφαιριστή στην Γκάνα που πέθανε μετά από ένοπλη ληστεία στο πούλμαν της ομάδας

Το πούλμαν της ποδοσφαιρικής ομάδας, Μπερεκούμ Τσέλσι, δέχθηκε επίθεση από κουκουλοφόρους καθώς επέστρεφε από μία αναμέτρηση εκτός έδρας - Η συλλυπητήρια ανακοίνωση της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Γκάνας





🕊️💙Forever in our hearts, Dominic Frimpong.#GPL pic.twitter.com/LpTKgxaP1V — 🇬🇭 Ghana Premier League (@GhanaLeague) April 13, 2026 Ο οδηγός του



🇬🇭Sad news in Ghana Football as Berekum Chelsea player Dominic Frimpong has tragically passed away after being shot during an Armed robbery attack on the team’s bus along the Goaso–Bibiani road.



According to the Club’s Official communications, the players and officials fled into… pic.twitter.com/Dl5GvFCtWH — TRUTH🎖️ (@DanielofTruth) April 13, 2026

Η συλλυπητήρια ανακοίνωση της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Γκάνας (GFA) Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Γκάνας (GFA) εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στην ομάδα και οικογένεια του νεαρού ποδοσφαιριστή.



GFA COMMISERATES WITH BEREKUM CHELSEA FOLLOWING REPORTED ARMED ROBBERY ATTACK AND TRAGIC PASSING OF DOMINIC FRIMPONG.



The Ghana Football Association (GFA) has received with profound shock and deep sorrow the tragic news of the passing of Dominic Frimpong of Berekum Chelsea… pic.twitter.com/EvhW5Swwba — 🇬🇭 Ghana Premier League (@GhanaLeague) April 13, 2026 Επιπλέον, η GFA υπογραμμίζει ότι θα συνεργαστεί με τους βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς για να επανεξετάσει και να ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας για τους συλλόγους που ταξιδεύουν για εγχώριους αγώνες, προκειμένου να αποτραπούν τέτοια τραγικά περιστατικά στο μέλλον.



Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Γκάνας:



Την τελευταία πνοή άφησε σε ηλικία 20 ετών ο Γκανέζος ποδοσφαιριστής της Μπερεκούμ Τσέλσι, Ντομινίκ Φριμπόνγκ, μετά από ένοπλη ληστεία στο λεωφορείο της ομάδας τους σκορπώντας θλίψη τόσο στην ίδια του τη χώρα όσο και στον κόσμο του ποδοσφαίρου Πιο συγκεκριμένα, η ομάδα του νεαρού, η οποία αγωνίζεται στην πρώτη κατηγορία του πρωταθλήματος της Γκάνας , καθώς επέστρεφε με πούλμαν από έναν εκτός έδρας αγώνα, δέχθηκε επίθεση από ένοπλους κουκουλοφόρους. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ομάδας το λεωφορείο ακινητοποιήθηκε από τους κουκουλοφόρους και εκείνοι ξεκίνησαν να πυροβολούν προς πάσα κατεύθυνση.Ο οδηγός του λεωφορείου προσπάθησε να κάνει όπισθεν αλλά τα πυρά είχαν ήδη βρει τον 20χρονο Φριμπόνγκ τραυματίζοντάς τον στο κεφάλι. Λίγο αργότερα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου και επιβεβαιώθηκε ο θάνατός του.Δεν υπήρχαν άλλα θύματα από την επίθεση. Οι ληστές κατάφεραν και απέσπασαν από άλλο παίκτη το ποσό των 4.500 γκανέζικων σέντι.(GFA) εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στην ομάδα και οικογένεια του νεαρού ποδοσφαιριστή.«Ο Ντομινίκ ήταν ένα πολλά υποσχόμενο νεαρό ταλέντο, η αφοσίωση και το πάθος του οποίου για το παιχνίδι ενσάρκωναν το πνεύμα του πρωταθλήματός μας», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.Επιπλέον, η GFA υπογραμμίζει ότι θα συνεργαστεί με τους βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς για να επανεξετάσει και να ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας για τους συλλόγους που ταξιδεύουν για εγχώριους αγώνες, προκειμένου να αποτραπούν τέτοια τραγικά περιστατικά στο μέλλον.

«Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Γκάνας εκφράζει τα συλλυπητήριά της στην Μπερεκούμ Τσέλσι μετά την αναφερόμενη επίθεση με οπλισμένη ληστεία και τον τραγικό θάνατο του Ντομινίκ Φριμπόνγκ.



Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Γκάνας (GFA) έλαβε με βαθιά συγκίνηση και θλίψη την τραγική είδηση του θανάτου του Ντομινίκ Φριμπόνγκ, παίκτη του ποδοσφαιρικού συλλόγου Μπερεκούμ Τσέλσι.



Ο Ντομινίκ Φριμπόνγκ φέρεται να έχασε τη ζωή του μετά από ένοπλη ληστεία εναντίον της ομάδας, ενώ ο σύλλογος επέστρεφε από αγώνα της Πρέμιερ Λιγκ της Γκάνας. Το περιστατικό προκάλεσε σοκ σε ολόκληρη την ποδοσφαιρική κοινότητα.



Η GFA εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια του αποθανόντος, στους συμπαίκτες του, στο τεχνικό επιτελείο, στη διοίκηση και σε όλους τους ανθρώπους της Μπερεκούμ Τσέλσι σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη στιγμή.



Αυτό το τραγικό περιστατικό αποτελεί τεράστια απώλεια όχι μόνο για τη Μπερεκούμ Τσέλσι, αλλά και για το ποδόσφαιρο της Γκάνας συνολικά. Ο Ντομινίκ ήταν ένα πολλά υποσχόμενο νεαρό ταλέντο, η αφοσίωση και το πάθος του οποίου για το παιχνίδι ενσάρκωναν το πνεύμα του πρωταθλήματός μας.



Η GFA βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον σύλλογο και τις αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένης της Αστυνομικής Υπηρεσίας της Γκάνας, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες για τις περιστάσεις που περιβάλλουν αυτό το ατυχές περιστατικό. Ζητούμε να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλιστεί ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη.



Επιπλέον, η GFA θα συνεργαστεί με τους βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς για να επανεξετάσει και να ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας για τους συλλόγους που ταξιδεύουν για εγχώριους αγώνες, προκειμένου να αποτραπούν τέτοια τραγικά περιστατικά στο μέλλον.



Καλούμε ολόκληρη την ποδοσφαιρική κοινότητα να ενωθεί για να στηρίξει την Μπερεκούμ Τσέλσι και την οικογένεια του θανόντος σε αυτή τη στιγμή θλίψης.



Είθε η ψυχή του Ντομινίκ Φριμπόνγκ να αναπαυθεί εν ειρήνη».