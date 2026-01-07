Serie A, Σασουόλο-Γιουβέντους 0-3: Κρατήθηκε στην τετράδα και βλέπει... αστέρια, δείτε τα γκολ
Με σκόρερ τους Μουχαρέμοβιτς (αυτογκολ), Φάμπιο Μιρέτι και Τζόναθαν Ντέιβιντ η «Μεγάλη Κυρία» έβαλε ξανά μπρος τις μηχανές για έξοδο στο Champions League

Χωρίς να αντιμετωπίσει ιδιαίτερα προβλήματα, η Γιουβέντους πέρασε με 3-0 από την έδρα της Σασουόλο και παραμένει στην τετράδα της Serie A.

Το σκορ άνοιξε με αυτογκόλ του Μουχαρέμοβιτς στο 16΄, για να ακολουθήσουν τα τέρματα των Φάμπιο Μιρέτι και Τζόναθαν Ντέιβιντ μέσα σε δύο λεπτά, με τη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα.

SASSUOLO-JUVENTUS 0-3 | HIGHLIGHTS | David Stars In Juve Thumping Win | Serie A 2025/26


Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία στη Serie A:

Πίζα-Κόμο 0-3 (68' Περόνε, 76',90'+6μ πέν. Δουβίκας)
Λέτσε-Ρόμα 0-2 (14' Φέργκιουσον, 71' Ντόβμπικ)
Σασουόλο-Γιουβέντους 0-3 (16΄αυτ. Μουχαρέμοβιτς, 62΄ Μιρέτι, 63΄ Ντέιβιντ)
Μπολόνια-Αταλάντα 7/1
Κλείσιμο
Νάπολι-Βερόνα 7/1
Λάτσιο-Φιορεντίνα 7/1
Πάρμα-Ίντερ 7/1
Τορίνο-Ουντινέζε 7/1
Κρεμονέζε-Κάλιαρι 8/1
Μίλαν-Τζένοα 8/1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 18 αγώνες)

Ίντερ 39 -17αγ.
Μίλαν 38 -17αγ.
Νάπολι 37 -17αγ.
Ρόμα 36 -19αγ.
Γιουβέντους 36 -19αγ.
Κόμο 33 -19αγ.
Μπολόνια 26 -17αγ.
Αταλάντα 25
Λάτσιο 24
Σασουόλο 23 -19αγ.
Τορίνο 23
Ουντινέζε 22
Κρεμονέζε 21
Πάρμα 18 -17αγ.
Κάλιαρι 18
Λέτσε 17
Τζένοα 15
Βερόνα 12 -17αγ.
Φιορεντίνα 12
Πίζα 12 -19αγ.

