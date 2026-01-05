Πλήγμα στη Μάντσεστερ Σίτι με Γκβάρντιολ: Υπέστη κάταγμα στο δεξί πόδι και δύσκολα θα επιστρέψει στο υπόλοιπο της σεζόν
SPORTS
Γιόσκο Γκβάρντιολ Μάντσεστερ Σίτι Τσέλσι

Πλήγμα στη Μάντσεστερ Σίτι με Γκβάρντιολ: Υπέστη κάταγμα στο δεξί πόδι και δύσκολα θα επιστρέψει στο υπόλοιπο της σεζόν

Χωρίς χρονοδιάγραμμα η επιστροφή του, αλλά φαντάζει δύσκολο αυτή τη στιγμή να προλάβει να πατήσει χορτάρι για την τρέχουσα ποδοσφαιρική χρονιά

Πλήγμα στη Μάντσεστερ Σίτι με Γκβάρντιολ: Υπέστη κάταγμα στο δεξί πόδι και δύσκολα θα επιστρέψει στο υπόλοιπο της σεζόν
Ο Γιόσκο Γκβάρντιολ πιθανότατα έπαιξε ήδη το τελευταίο του παιχνίδι για τη φετινή αγωνιστική περίοδο και ήταν μόλις το δεύτερο για το 2026.

Ο σοβαρός τραυματισμός με τον οποίο αποχώρησε από το ισόπαλο (1-1) ντέρμπι της Μάντσεστερ Σίτι με την Τσέλσι στο Etihad, το βράδυ της Κυριακής, τον αναγκάζει να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Ο Κροάτης αμυντικός έχει υποστεί κάταγμα στο δεξί πόδι, δεν μπαίνει χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή του, αλλά φαντάζει δύσκολο αυτή τη στιγμή να προλάβει να παρουσιαστεί ξανά στο χορτάρι για την τρέχουσα ποδοσφαιρική χρονιά.

Thema Insights

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.

Η Gift card από τα Public σου λύνει τα χέρια στις γιορτές

Ξέρετε εκείνη τη στιγμή που ψάχνετε το τέλειο δώρο Χριστουγέννων και αναρωτιέστε "μήπως προτιμά άλλο χρώμα; Μήπως έχει ήδη αυτό το μοντέλο; Μήπως του αρέσει κάτι τελείως διαφορετικό;" Φέτος, υπάρχει μια λύση που κάνει όλες αυτές τις ερωτήσεις... περιττές!

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης