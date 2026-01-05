Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
Πλήγμα στη Μάντσεστερ Σίτι με Γκβάρντιολ: Υπέστη κάταγμα στο δεξί πόδι και δύσκολα θα επιστρέψει στο υπόλοιπο της σεζόν
Χωρίς χρονοδιάγραμμα η επιστροφή του, αλλά φαντάζει δύσκολο αυτή τη στιγμή να προλάβει να πατήσει χορτάρι για την τρέχουσα ποδοσφαιρική χρονιά
Ο Γιόσκο Γκβάρντιολ πιθανότατα έπαιξε ήδη το τελευταίο του παιχνίδι για τη φετινή αγωνιστική περίοδο και ήταν μόλις το δεύτερο για το 2026.
Ο σοβαρός τραυματισμός με τον οποίο αποχώρησε από το ισόπαλο (1-1) ντέρμπι της Μάντσεστερ Σίτι με την Τσέλσι στο Etihad, το βράδυ της Κυριακής, τον αναγκάζει να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.
Ο Κροάτης αμυντικός έχει υποστεί κάταγμα στο δεξί πόδι, δεν μπαίνει χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή του, αλλά φαντάζει δύσκολο αυτή τη στιγμή να προλάβει να παρουσιαστεί ξανά στο χορτάρι για την τρέχουσα ποδοσφαιρική χρονιά.
Josko Gvardiol: Injury update— Manchester City (@ManCity) January 5, 2026
Read here 🔗 https://t.co/io0GQ1aDzG pic.twitter.com/62EMTu5J2q
