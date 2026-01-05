Αναστάτωση στη σχέση Μέσι - Αντονέλα: Η σύζυγος του Αργεντινού «μπλόκαρε» την είσοδο στο γήπεδο σε μοντέλο από τη Βραζιλία
Αναστάτωση στη σχέση Μέσι - Αντονέλα: Η σύζυγος του Αργεντινού «μπλόκαρε» την είσοδο στο γήπεδο σε μοντέλο από τη Βραζιλία
Η Σούζι Κορτέζ ισχυρίστηκε ότι η σύζυγος του Μέσι, Αντονέλα Ροκούζο έθεσε «βέτο» ώστε το μοντέλο να μην μπει ξανά σε αγώνα της Ίντερ Μαϊάμι
Η σύζυγος του Λιονέλ Μέσι «κατηγορείται» ότι εμπόδισε το μοντέλο Σούζι Κορτέζ να παρακολουθήσει τον τελικό του MLS Cup τον περασμένο μήνα.
Ο 38χρονος Αργεντινός σούπερ σταρ οδήγησε την Ίντερ Μαϊάμι σε νίκη με 3-1 επί των Βανκούβερ Γουάιτκαπς.
Αλλά η Σούζι Κορτέζ, η οποία... βομβάρδιζε τον Μέσι με μηνύματα με σέξι φωτογραφίες εδώ και αρκετά χρόνια, ισχυρίστηκε ότι η Αντονέλα Ροκούζο την εμπόδισε να παρακολουθήσει τον Αργεντινό σταρ καθώς αυτός πρόσθεσε έναν ακόμα τίτλο στην καριέρα του.
Και η έξαλλη θαυμάστρια του Μέσι υποστήριξε ότι η κατάσταση «της προκάλεσε δημόσια αμηχανία».
Η Κορτέζ είναι μοντέλο από τη Βραζιλία, η οποία γεννήθηκε το 1998 και με την εντυπωσιακή της εμφάνιση φαίνεται να αναστάτωσε την Αντονέλα.
Έχει κάνει πολλές γυμνές φωτογραφήσεις για λογαριασμό του playboy της Βραζιλίας, ενώ πλέον είναι και ινφλουένσερ με το λογαριασμό της στο Instagram να διαθέτει πλέον 2 εκ. ακολούθους.
Μιλώντας στο Extra, η Κορτέζ ανέφερε: «Ένιωσα ταπεινωμένη. Κανείς δεν θα έπρεπε να αποκλείεται από μια δημόσια αθλητική εκδήλωση λόγω προσωπικών ζητημάτων ή διαφορών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».
Η Βραζιλιάνα σταρ ισχυρίζεται ότι της απαγορεύτηκε η είσοδος στο Chase Stadium του Μαϊάμι μετά από αίτημα της Αντονέλα Ροκούτσο προς την διοίκηση της Ίντερ Μαϊάμι.
Η Κορτέζ ανέφερε επίσης ότι έχει αποκλειστεί από όλους τους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης της οικογένειας Μέσι.
Ωστόσο, η εντυπωσιακή Βραζιλιάνα δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να συναντήσει τη σύζυγο του Μέσι σε περίπτωση που προκύψει η ευκαιρία κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 στο οποίο θα είναι παρούσα.
Η Κορτέζ έχει παρακολουθήσει στενά την καριέρα του Μέσι, συμπεριλαμβανομένης της εποχής που αγωνιζόταν στην Μπαρτσελόνα και την Παρί Σεν Ζερμέν.
Το πρώην μοντέλο του Playboy έχει πολλά τατουάζ – συμπεριλαμβανομένων κάποιων και σε... ευαίσθητες περιοχές – προς τιμήν του οκτώ φορές νικητή της Χρυσής Μπάλας και Παγκόσμιου Πρωταθλητή με την Αργεντινή.
Η 36χρονη είχε γίνει ακόμα πιο γνωστή αφού κέρδισε τον τίτλο για τα καλύτερα οπίσθια παγκοσμίως και μάλιστα αυτή ήταν η δεύτερη της φορά.
Το μοντέλο από την πόλη Καμπίνας της Βραζιλίας συνδύασε το βραβείο της και πάλι με τον Λιονέλ Μέσι.
Η εκρηκτική καλλονή προχορώντας σε μια ακόμη απόδειξη λατρείας προς το πρόσωπο του, αποφάσισε να κάνει τατουάζ τον Αργεντινό σταρ της Μπαρτσελόνα κοντά σε ένα απόκρυφο σημείο της, γεγονός μάλιστα που έδειξε να απολαμβάνει αρκετά.
«Αφού έχω ήδη το σήμα της Μπαρτσελόνα στους γλουτούς μου, σκέφτομαι να κάνω και ένα με τον κορυφαίο παίκτη στην ιστορία», είχε πει η 29χρονη πριν από λίγο καιρό σε μία τηλεοπτική εκπομπή.
Who Is Suzy Cortez? Model Blocked By Lionel Messi’s Wife Antonela Roccuzzo For Bombarding Her Husband With ‘Sexy Messages’https://t.co/7Wgo1Vo7rw— NewsX World (@NewsX) January 5, 2026
