Ταλαιπωρία για τους ταξιδιώτες σε Μαρτίνο, Κόμβο Βαγίων, Κιάτο και Αρχαία Νεμέα, έκλεισαν δρόμους οι αγρότες

Copa Africa: Πρώτη στους «8» η Σενεγάλη, 3-1 το Σουδάν με ανατροπή και σούπερ Παπέ Γκεγέ, δείτε τα γκολ

Ο μέσος της Βιγιαρεάλ υπέγραψε με δύο γκολ το 3-1 επί του Σουδάν, στέλνοντας την Σενεγάλη στα προημιτελικά της διοργάνωσης

Η Σενεγάλη με μεγάλο πρωταγωνιστή τον 26χρονο μέσο της Βιγιαρεάλ, Παπέ Γκεγέ, νίκησε με 3-1 το Σουδάν κι έγινε η πρώτη ομάδα που πήρε το εισιτήριο για τους προημιτελικούς του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

Αντίπαλός της το απόγευμα της 9ης Ιανουαρίου θα είναι η νικήτρια του αγώνα που ακολουθεί ανάμεσα στο Μάλι και στην Τυνησία (21:00).

Παρότι οι Σουδανοί πήραν το προβάδισμα πολύ νωρίς στο ματς (6ο λεπτό) με τον Αμπντελά, ο Παπέ Γκεγέ με δύο γκολ πριν κλείσει το πρώτο μέρος (29', 45'+3) ανέτρεψε το σκηνικό για τη Σενεγάλη, για να «κλειδώσει» τη νίκη ο Μπαγέ στο 77'.



Τα αποτελέσματα στη φάση των «16» του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής και οι διασταυρώσεις ως τον τελικό έχουν ως εξής:

Φάση των «16»

03/01/2026

1.Σενεγάλη - Σουδάν 3-1

2.Μάλι - Τυνησία 21:00

04/01/2026

3.Μαρόκο - Τανζανία 18:00

4.Νότια Αφρική - Καμερούν 21:00

05/01/2026

5.Αίγυπτος - Μπενίν 18:00

6.Νιγηρία - Μοζαμβίκη 21:00

06/01/2026

7.Αλγερία - ΛΔ Κονγκό 18:00

8.Ακτή Ελεφαντ. - Μπουρκίνα Φάσο 21:00

Προημιτελικοί

09/01/2026

Α.Νικητής 2 - Σενεγάλη 18:00

Β.Νικητής 4 - Νικητής 3 21:00

10/01/2026

Γ.Νικητής 7 - Νικητής 6 18:00

Δ.Νικητής 5 - Νικητής 8 21:00

Ημιτελικοί

14/01/2026

α.Νικητής Α - Νικητής Δ 18:00

β.Νικητής Β - Νικητής Γ 21:00

Μικρός Τελικός

17/01/2026, 18:00

Τελικός

18/01/2026, 21:00

Στάδιο: Prince Moulay Abdellah, Ραμπάτ

