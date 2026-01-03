Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Copa Africa: Πρώτη στους «8» η Σενεγάλη, 3-1 το Σουδάν με ανατροπή και σούπερ Παπέ Γκεγέ, δείτε τα γκολ
Ο μέσος της Βιγιαρεάλ υπέγραψε με δύο γκολ το 3-1 επί του Σουδάν, στέλνοντας την Σενεγάλη στα προημιτελικά της διοργάνωσης
Η Σενεγάλη με μεγάλο πρωταγωνιστή τον 26χρονο μέσο της Βιγιαρεάλ, Παπέ Γκεγέ, νίκησε με 3-1 το Σουδάν κι έγινε η πρώτη ομάδα που πήρε το εισιτήριο για τους προημιτελικούς του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.
Αντίπαλός της το απόγευμα της 9ης Ιανουαρίου θα είναι η νικήτρια του αγώνα που ακολουθεί ανάμεσα στο Μάλι και στην Τυνησία (21:00).
Παρότι οι Σουδανοί πήραν το προβάδισμα πολύ νωρίς στο ματς (6ο λεπτό) με τον Αμπντελά, ο Παπέ Γκεγέ με δύο γκολ πριν κλείσει το πρώτο μέρος (29', 45'+3) ανέτρεψε το σκηνικό για τη Σενεγάλη, για να «κλειδώσει» τη νίκη ο Μπαγέ στο 77'.
Τα αποτελέσματα στη φάση των «16» του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής και οι διασταυρώσεις ως τον τελικό έχουν ως εξής:
Φάση των «16»
03/01/2026
1.Σενεγάλη - Σουδάν 3-1
2.Μάλι - Τυνησία 21:00
04/01/2026
3.Μαρόκο - Τανζανία 18:00
