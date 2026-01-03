Άστον Βίλα - Νότιγχαμ Φόρεστ 3-1: Επέστρεψαν στις νίκες οι «χωριάτες», δείτε τα γκολ

Η ήττα από την Άρσεναλ ανήκει στο παρελθόν και η Άστον Βίλα είναι ξανά στο -3 από τους «κανονιέρηδες» και την κορυφή