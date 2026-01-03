ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Άστον Βίλα - Νότιγχαμ Φόρεστ 3-1: Επέστρεψαν στις νίκες οι «χωριάτες», δείτε τα γκολ

Η ήττα από την Άρσεναλ ανήκει στο παρελθόν και η Άστον Βίλα είναι ξανά στο -3 από τους «κανονιέρηδες» και την κορυφή

Μια τόσο βαριά ήττα, όπως εκείνη στο «Emirates» απέναντι στην Άρσεναλ, θα μπορούσε να είχε εκτροχιάσει ένα σύνολο που είχε συνηθίσει να πανηγυρίζει μόνο νίκες τις τελευταίες εβδομάδες.

Η Άστον Βίλα ωστόσο δεν επέτρεψε στον εαυτό της να την πάρει από κάτω. Και με εμφάνιση - δήλωση απέναντι στη Νότιγχαμ Φόρεστ επέστρεψε άμεσα στο δρόμο των επιτυχιών, καθώς επικράτησε 3-1 για να ανέβει στη δεύτερη θέση και να μειώσει προσωρινά την απόσταση στο -3 από την κορυφή.

Δείτε ΕΔΩ τα γκολ 

Τον δρόμο της νίκης άνοιξε ο Γουότκινς στο 45΄+1΄, με τον ΜακΓκίν στο 49΄να διπλασιάζει τα τέρματα της ομάδας του για το 2-0. Η Νότιγχαμ Φόρεστ έδωσε νέο ενδιαφέρον στο ματς μειώνοντας προσωρινά σε 2-1 με τον Γκιμπς-Γουάιτ, όμως η Άστον Βίλα δεν έδειξε καμία διάθεση να χάσει το παιχνίδι από τα χέρια της.

Και με το δεύτερο προσωπικό γκολ του ΜακΓκιν στο 73΄κλείδωσε το τρίποντο που την επανέφερε γρήγορα πίσω στον νικηφόρο δρόμο, βυθίζοντας παράλληλα ακόμα περισσότερο τους Reds που περιορίστηκαν στην 17η θέση και το +4 από την επικίνδυνη ζώνη.
