Ταλαιπωρία για τους ταξιδιώτες σε Μαρτίνο, Κόμβο Βαγίων, Κιάτο και Αρχαία Νεμέα, έκλεισαν δρόμους οι αγρότες

«Πολύ κοντά στο να υπογράψει τον Τέτε για τέσσερα χρόνια βρίσκεται η Γκρέμιο» σύμφωνα με βραζιλιάνικη εφημερίδα
Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Βραζιλία, η Γκρέμιο βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του Τετέ από τον Παναθηναϊκό προσφέροντας του συμβόλαιο 4ετούς συνεργασίας

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της έγκυρης βραζιλιάνικης εφημερίδας «ge.globo.com», η Γκρέμιο, που αγωνίζεται στην πρώτη κατηγορία του βραζιλιάνικου πρωταθλήματος, είναι πολύ κοντά στο να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Τετέ προσφέροντας του συμβόλαιο 4ετούς συνεργασίας.

Μάλιστα σύμφωνα με τους ίδιους, η μεταγραφή αυτή πρέπει να θεωρείται τελειωμένη, καθώς απομένουν μόνο οι γραφειοκρατικές διαδικασίες για να ανακοινωθεί και επίσημα ο παίκτης από τον σύλλογο του Πόρτο Αλέγκρε.

«Η Γκρέμιο ολοκλήρωσε την υπογραφή του επιθετικού Τέτε. Ο σύλλογος από το Ρίο Γκράντε ντο Σουλ αγόρασε τον παίκτη και το συμβόλαιο του θα είναι τετραετές. Απομένουν μόνο γραφειοκρατικές λεπτομέρειες πριν από την ανακοίνωση».

«Αρχικά, η Γκρέμιο είχε προσπαθήσει να αποκτήσει τον Τέτε με τη μορφή δανεισμού, αλλά η πρόταση δεν έγινε δεκτή με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος κατέχει τα δικαιώματα του παίκτη.

Αυτή την Παρασκευή όμως, οι διαπραγματεύσεις προχώρησαν με νέους όρους, η Γκρέμιο και ο παίκτης είχαν ήδη καταλήξει σε προφορική συμφωνία.

Οι οικονομικές λεπτομέρειες της διαπραγμάτευσης δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί», αναφέρει μεταξύ άλλων το δημοσίευμα.

Άλλα δημοσιεύματα από την χώρα της Λατινικής Αμερικής κάνουν λόγο για αγορά ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ, όμως κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώνεται από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος βέβαια αξιώνει ένα πόσο κόντα σε αυτά τα λεφτα για την πώληση του 25χρόνου.

Πηγή: gazzeta.gr
