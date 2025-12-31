Λεό Ζαμπά: Τετραετής αποκλεισμός λόγω ντόπινγκ για τον πρώην ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ
Ο Λεό Ζαμπά κρίθηκε ένοχος και θα έχει δικαίωμα να επιστρέψει στο ποδόσφαιρο τον Μάρτιο του 2029

Τέσσερα χρόνια εκτός ποδοσφαίρου θα μείνει ο Λεό Ζαμπά. 

Ο λόγος είναι η εμπλοκή του σε σκάνδαλο ντόπινγκ. Ο πρώην μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ που ανήκει στην Σάο Μπερνάρντο είχε βρεθεί θετικός σε έλεγχο ντόπινγκ στη Βραζιλία στις αρχές του 2025. 

Ο Βραζιλιάνος όμως κατέθεσε προσφυγή και περίμενε να επιστρέψει. Μάταια, όμως.  Σύμφωνα με την «Globo» της Βραζιλίας, το Αθλητικό Αντι-Ντόπινγκ Δικαστήριο αποφάσισε την τιμωρία του με τετραετή αποκλεισμό από το ποδόσφαιρο έως τις 16 Μαρτίου του 2029!

Οι... περιπέτειες για τον Ζαμπά είχαν ξεκινήσει τον προηγούμενο Μάρτιο, όταν ο 27χρονος μεσοεπιθετικός βρέθηκε θετικός σε νορανδροστερόνη και νορετιοχολανολόνη, που θεωρούνται αναβολικά στεροειδή, έπειτα από αγώνα της ομάδας του με την Κορίνθιανς στις 9 Φεβρουαρίου.

Του είχε επιβληθεί ποινή προσωρινού αποκλεισμού από το ποδόσφαιρο αλλά ο προσωρινός έγινε... μόνιμος!

Ο Ζαμπά πήρε μεταγραφή στον ΠΑΟΚ το 2018, ήταν μέλος της ομάδας του νταμπλ, κι έμεινε μέχρι το 2022 καταγράφοντας 65 εμφανίσεις, με 9 γκολ και 12 ασίστ.

