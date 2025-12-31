Basket League: MVP της 12ης αγωνιστικής ο Μπριν Ταϊρί του ΠΑΟΚ, βίντεο

Μόλις στον τρίτο αγώνα του στην Stoiximan GBL με τον ΠΑΟΚ ο Μπριν Ταϊρί αναδεικνύεται Stoiximan MVP of the Week!

Ο 27χρονος Αμερικανός γκαρντ γίνεται ο πρώτος παίκτης του «Δικέφαλου του Βορρά» που αναδεικνύεται Πολυτιμότερος στο Πρωτάθλημα της φετινής σεζόν.

Ο Ταϊρί συγκέντρωσε 28 βαθμούς στο ranking στην εκτός έδρας νίκη του ΠΑΟΚ επί της Καρδίτσας ΙΑΠΩΝΙΚΗ για την 12η αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Stoiximan GBL. Ο Αμερικανός γκαρντ, μάλιστα, πέρα από τους αριθμούς είχε καθοριστική συμβολή στην επικράτηση της ομάδας του.

Ο Ταϊρί συνολικά πέτυχε 28 πόντους με 3/4 βολές, 5/7 δίποντα, 5/9 τρίποντα, πήρε 6 αμυντικά ριμπάουντ, μοίρασε 3 ασίστ, κέρδισε 7 φάουλ, έκανε ένα φάουλ και 2 λάθη σε 35’ και 8’’ συμμετοχής.

Επίσης 28 βαθμούς στο ranking συγκέντρωσε χθες (30/12) στην αναμέτρηση Μαρούσι Chery – Παναθηναϊκός AKTOR, την τελευταία της Stoiximan GBL για το 2025, ο Μαξίμ Σαλάς των γηπεδούχων, που ηττήθηκαν από τους «πράσινους».

Ο Γεωργιανός ψηλός είχε 23 πόντους με 2/2 βολές 6/8 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 2 κερδισμένα φάουλ, ένα κατά και ένα κλέψιμο σε 32’ και 11’’ συμμετοχής.

Η ανάδειξη του Stoiximan MVP of the Week γίνεται ανεξάρτητα με την ολοκλήρωση της αγωνιστικής της Stoiximan GBL και αφορά τις αναμετρήσεις της προηγούμενης εβδομάδας.





