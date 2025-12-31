Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Basket League: MVP της 12ης αγωνιστικής ο Μπριν Ταϊρί του ΠΑΟΚ, βίντεο
Ο Ταϊρί συνολικά πέτυχε 28 πόντους με 3/4 βολές, 5/7 δίποντα, 5/9 τρίποντα, πήρε 6 αμυντικά ριμπάουντ, μοίρασε 3 ασίστ, κέρδισε 7 φάουλ, έκανε ένα φάουλ και 2 λάθη σε 35’ και 8’’ συμμετοχής στο παιχνίδι με την Καρδίτσα
Μόλις στον τρίτο αγώνα του στην Stoiximan GBL με τον ΠΑΟΚ ο Μπριν Ταϊρί αναδεικνύεται Stoiximan MVP of the Week!
Ο 27χρονος Αμερικανός γκαρντ γίνεται ο πρώτος παίκτης του «Δικέφαλου του Βορρά» που αναδεικνύεται Πολυτιμότερος στο Πρωτάθλημα της φετινής σεζόν.
Ο Ταϊρί συγκέντρωσε 28 βαθμούς στο ranking στην εκτός έδρας νίκη του ΠΑΟΚ επί της Καρδίτσας ΙΑΠΩΝΙΚΗ για την 12η αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Stoiximan GBL. Ο Αμερικανός γκαρντ, μάλιστα, πέρα από τους αριθμούς είχε καθοριστική συμβολή στην επικράτηση της ομάδας του.
Ο Ταϊρί συνολικά πέτυχε 28 πόντους με 3/4 βολές, 5/7 δίποντα, 5/9 τρίποντα, πήρε 6 αμυντικά ριμπάουντ, μοίρασε 3 ασίστ, κέρδισε 7 φάουλ, έκανε ένα φάουλ και 2 λάθη σε 35’ και 8’’ συμμετοχής.
Επίσης 28 βαθμούς στο ranking συγκέντρωσε χθες (30/12) στην αναμέτρηση Μαρούσι Chery – Παναθηναϊκός AKTOR, την τελευταία της Stoiximan GBL για το 2025, ο Μαξίμ Σαλάς των γηπεδούχων, που ηττήθηκαν από τους «πράσινους».
Ο Γεωργιανός ψηλός είχε 23 πόντους με 2/2 βολές 6/8 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 2 κερδισμένα φάουλ, ένα κατά και ένα κλέψιμο σε 32’ και 11’’ συμμετοχής.
Η ανάδειξη του Stoiximan MVP of the Week γίνεται ανεξάρτητα με την ολοκλήρωση της αγωνιστικής της Stoiximan GBL και αφορά τις αναμετρήσεις της προηγούμενης εβδομάδας.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr