Basket League: MVP της 12ης αγωνιστικής ο Μπριν Ταϊρί του ΠΑΟΚ, βίντεο
SPORTS
ΠΑΟΚ Καρδίτσα Basket League Μπριν Ταϊρί

Basket League: MVP της 12ης αγωνιστικής ο Μπριν Ταϊρί του ΠΑΟΚ, βίντεο

Ο Ταϊρί συνολικά πέτυχε 28 πόντους με 3/4 βολές, 5/7 δίποντα, 5/9 τρίποντα, πήρε 6 αμυντικά ριμπάουντ, μοίρασε 3 ασίστ, κέρδισε 7 φάουλ, έκανε ένα φάουλ και 2 λάθη σε 35’ και 8’’ συμμετοχής στο παιχνίδι με την Καρδίτσα 

Basket League: MVP της 12ης αγωνιστικής ο Μπριν Ταϊρί του ΠΑΟΚ, βίντεο

Μόλις στον τρίτο αγώνα του στην Stoiximan GBL με τον ΠΑΟΚ ο Μπριν Ταϊρί αναδεικνύεται Stoiximan MVP of the Week!

Ο 27χρονος Αμερικανός γκαρντ γίνεται ο πρώτος παίκτης του «Δικέφαλου του Βορρά» που αναδεικνύεται Πολυτιμότερος στο Πρωτάθλημα της φετινής σεζόν.

Ο Ταϊρί συγκέντρωσε 28 βαθμούς στο ranking στην εκτός έδρας νίκη του ΠΑΟΚ επί της Καρδίτσας ΙΑΠΩΝΙΚΗ για την 12η αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Stoiximan GBL. Ο Αμερικανός γκαρντ, μάλιστα, πέρα από τους αριθμούς είχε καθοριστική συμβολή στην επικράτηση της ομάδας του.

Ο Ταϊρί συνολικά πέτυχε 28 πόντους με 3/4 βολές, 5/7 δίποντα, 5/9 τρίποντα, πήρε 6 αμυντικά ριμπάουντ, μοίρασε 3 ασίστ, κέρδισε 7 φάουλ, έκανε ένα φάουλ και 2 λάθη σε 35’ και 8’’ συμμετοχής.

Επίσης 28 βαθμούς στο ranking συγκέντρωσε χθες (30/12) στην αναμέτρηση Μαρούσι Chery Παναθηναϊκός AKTOR, την τελευταία της Stoiximan GBL για το 2025, ο Μαξίμ Σαλάς των γηπεδούχων, που ηττήθηκαν από τους «πράσινους».

Ο Γεωργιανός ψηλός είχε 23 πόντους με 2/2 βολές 6/8 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 2 κερδισμένα φάουλ, ένα κατά και ένα κλέψιμο σε 32’ και 11’’ συμμετοχής.

Η ανάδειξη του Stoiximan MVP of the Week γίνεται ανεξάρτητα με την ολοκλήρωση της αγωνιστικής της Stoiximan GBL και αφορά τις αναμετρήσεις της προηγούμενης εβδομάδας.


Stoiximan MVP of the Week: Round 12

Κλείσιμο

Thema Insights

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης