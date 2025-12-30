Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Super Cup: Ο Έλληνας ρέφερι που ορίστηκε για το ΟΦΗ - Ολυμπιακός
Η ΕΠΟ ανακοίνωσε τη διαιτητική ομάδα ενόψει του Super Cup το ερχόμενο Σάββατο (3/1, 17:00) στο Παγκρήτιο
Το πρώτο παιχνίδι του ελληνικού ποδοσφαίρου για το 2026 δεν θα αφορά τη Stoiximan Superleague, αλλά θα κρίνει τίτλο.
ΟΦΗ και Ολυμπιακός θα τεθούν αντιμέτωποι το Σάββατο 3 Ιανουαρίου στις 17:00 στο Παγκρήτιο Στάδιο, με έπαθλο το Super Cup, έναν θεσμό που αναβίωσε ύστερα από 18 χρόνια. Έτσι, στο πλαίσιο αυτό, η ΕΠΟ προχώρησε στην ανακοίνωση της διαιτητικής ομάδας.
Άρχων της συνάντησης θα είναι ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης, ενώ στο VAR θα βρίσκεται ο Ολλανδός Πάουλους Ουμπέρτους Μαρτίνους Φαν Μπόκελ.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΠΟ:
«O διεθνής διαιτητής, Αλέξανδρος Τσακαλίδης, ορίστηκε από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας για να διευθύνει τον αγώνα του Betsson Super Cup ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο στάδιο (03/01/2026, 17:00).
Στη διαιτητική ομάδα του Betsson Super Cup θα συμμετάσχουν επίσης:
- 1ος Βοηθός: Πολυχρόνης Κωσταράς (ΕΠΣ Αιτωλοακαρνανίας)
- 2ος Βοηθός: Λάζαρος Δημητριάδης (ΕΠΣ Μακεδονίας)
- 4ος Διαιτητής: Φώτης Πολυχρόνης (ΕΠΣ Πιερίας)
- VAR: Paulus Hubertus Martinus Van Boekel (Π.Ο. Ολλανδίας)
- AVAR: Richard Wilhelmus Maria Martens (Π.Ο. Ολλανδίας)
- Παρατηρητής Διαιτησίας: Stephane Lannoy (ΚΕΔ/ΕΠΟ)».
Πηγή: gazzeta.gr
