Super Cup: Ο Έλληνας ρέφερι που ορίστηκε για το ΟΦΗ - Ολυμπιακός
SPORTS
Ολυμπιακός Σούπερ Καπ ΟΦΗ Διαιτητής

Super Cup: Ο Έλληνας ρέφερι που ορίστηκε για το ΟΦΗ - Ολυμπιακός

Η ΕΠΟ ανακοίνωσε τη διαιτητική ομάδα ενόψει του Super Cup το ερχόμενο Σάββατο (3/1, 17:00) στο Παγκρήτιο

Super Cup: Ο Έλληνας ρέφερι που ορίστηκε για το ΟΦΗ - Ολυμπιακός
1 ΣΧΟΛΙΟ
Το πρώτο παιχνίδι του ελληνικού ποδοσφαίρου για το 2026 δεν θα αφορά τη Stoiximan Superleague, αλλά θα κρίνει τίτλο. 

ΟΦΗ και Ολυμπιακός θα τεθούν αντιμέτωποι το Σάββατο 3 Ιανουαρίου στις 17:00 στο Παγκρήτιο Στάδιο, με έπαθλο το Super Cup, έναν θεσμό που αναβίωσε ύστερα από 18 χρόνια. Έτσι, στο πλαίσιο αυτό, η ΕΠΟ προχώρησε στην ανακοίνωση της διαιτητικής ομάδας.

Άρχων της συνάντησης θα είναι ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης, ενώ στο VAR θα βρίσκεται ο Ολλανδός Πάουλους Ουμπέρτους Μαρτίνους Φαν Μπόκελ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΠΟ:

«O διεθνής διαιτητής, Αλέξανδρος Τσακαλίδης, ορίστηκε από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας για να διευθύνει τον αγώνα του Betsson Super Cup ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο στάδιο (03/01/2026, 17:00).

Στη διαιτητική ομάδα του Betsson Super Cup θα συμμετάσχουν επίσης:

- 1ος Βοηθός: Πολυχρόνης Κωσταράς (ΕΠΣ Αιτωλοακαρνανίας)
- 2ος Βοηθός: Λάζαρος Δημητριάδης (ΕΠΣ Μακεδονίας)
- 4ος Διαιτητής: Φώτης Πολυχρόνης (ΕΠΣ Πιερίας)
Κλείσιμο
- VAR: Paulus Hubertus Martinus Van Boekel (Π.Ο. Ολλανδίας)
- AVAR: Richard Wilhelmus Maria Martens (Π.Ο. Ολλανδίας)
- Παρατηρητής Διαιτησίας: Stephane Lannoy (ΚΕΔ/ΕΠΟ)».

Πηγή: gazzeta.gr
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης