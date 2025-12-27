Στην Αθήνα του 2025, η μετακίνηση για όσους επιλέγουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς των Συγκοινωνιών Αθηνών έχει αποκτήσει έναν πιο χαλαρό ρυθμό. Λιγότερο ψάξιμο για εισιτήρια, λιγότερες ουρές, λιγότερο άγχος, αρκεί να βγάλεις από το πορτοφόλι σου μια οποιαδήποτε τραπεζική κάρτα.
Κολοσσός Ρόδου - Μύκονος 83-97: Κυρίαρχοι οι φιλοξενούμενοι με κορυφαίο τον Ρέι, δείτε βίντεο
Η Μύκονος ήταν κυριαρχική (97-83) απέναντι στον Κολοσσό στο κλειστό της Καλλιθέας φτάνοντας στην 5η νίκη στο πρωτάθλημα, βάζοντας σε περιπέτειες τους Ροδίτες
Η Μύκονος κυριάρχησε απόλυτα του Κολοσσού φτάνοντας σε μια μεγάλη νίκη (97-83) στο κλειστό της Καλλιθέας στη Ρόδο, για την 12η αγωνιστική της Stoiximan Basket League , με τον Κέντρικ Ρέι να αποτελεί τον μεγάλο πρωταγωνιστή και άλλους τέσσερις παίκτες να συνθέτουν μια πεντάδα με διψήφιους σε αριθμό σκόρερ για τους φιλοξενούμενους.
Την ίδια στιγμή ο Άντριου Γκάουντλοκ με 18 πόντους και ο Τέβιν Μακ με 17 ήταν εκείνοι που ξεχώρισαν, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό.
ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Αγραφιώτης, Μπακάλης, Τσάλδαρη
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 19-30, 37-54, 66-68, 83-97
Οι επόμενοι αγώνες των δύο ομάδων: Στην επόμενη αγωνιστική της Stoiximan GBL ο Κολοσσός Ρόδου υποδέχεται το Μαρούσι (4/01, 13:00), ενώ η Μύκονος Betsson θα φιλοξενήσει τον ΠΑΟΚ (3/01, 15:45).
