Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
Οι ποδοσφαιριστές ξεκουράζονται: Ο Χάαλαντ με τη σύζυγο και ο Μπέλινγχαμ με την κουκουβάγια
Οι ποδοσφαιριστές ξεκουράζονται: Ο Χάαλαντ με τη σύζυγο και ο Μπέλινγχαμ με την κουκουβάγια
Από την Λαπωνία έως το Ντουμπάι οι ποδοσφαιρικοί αστέρες απολαμβάνουν λίγες ημέρες ξεκούρασης πριν επιστρέψουν στην αγωνιστική δράση
«Από τον βορρά μέχρι τον Νότο...», που θα έλεγε και ο αείμνηστος Βασίλης Καρράς, οι ποδοσφαιρικοί αστέρες γιορτάζουν τα Χριστούγεννα με τα αγαπημένα τους πρόσωπα σε διάφορους πολυτελείς προορισμούς, ενώ υπάρχουν και αρκετοί που επέλεξαν να μην ταξιδέψουν, αλλά όλοι φροντίζουν να ενημερώνουν τους ακολούθους τους μέσω των social media για το πως ακριβώς περνούν τις γιορτές.
Ο Έρλινγκ Χάαλαντ, αφού μοίρασε δώρα σε οικογένειες στο Μάντσεστερ ντυμένος ως Άι Βασίλης, αποφάσισε φέτος να περάσει τις γιορτές στην πατρίδα του τη Νορβηγία μαζί με τη σύντροφό του, Ιζαμπέλ Γιόχανσεν, επίσης ποδοσφαιρίστρια.
Εκεί συναντήθηκε και με τον Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ, που τον είχε ως προπονητή στη Μπραν με τον άλλοτε άσο της Γιουνάιτεντ να εκλιπαρεί τους κόκκινους διαβόλους να τον αποκτήσουν αλλά να μην τον ακούει κανείς.
Ο συμπαίκτης του Χάαλαντ στη Σίτ, Φιλ Φόντεν, ταξίδεψε στη… χώρα του Άγιου Βασίλη, τη Λαπωνία. Ο επιθετικός από το Μάντσεστερ πόζαρε σε εντυπωσιακές φωτογραφίες με τη σύντροφό του, Ρεμπέκα Κουκ, κάτω από το Βόρειο Σέλας, ενώ συνάντησε και ταράνδους.
Ο Έρλινγκ Χάαλαντ, αφού μοίρασε δώρα σε οικογένειες στο Μάντσεστερ ντυμένος ως Άι Βασίλης, αποφάσισε φέτος να περάσει τις γιορτές στην πατρίδα του τη Νορβηγία μαζί με τη σύντροφό του, Ιζαμπέλ Γιόχανσεν, επίσης ποδοσφαιρίστρια.
Εκεί συναντήθηκε και με τον Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ, που τον είχε ως προπονητή στη Μπραν με τον άλλοτε άσο της Γιουνάιτεντ να εκλιπαρεί τους κόκκινους διαβόλους να τον αποκτήσουν αλλά να μην τον ακούει κανείς.
Ο συμπαίκτης του Χάαλαντ στη Σίτ, Φιλ Φόντεν, ταξίδεψε στη… χώρα του Άγιου Βασίλη, τη Λαπωνία. Ο επιθετικός από το Μάντσεστερ πόζαρε σε εντυπωσιακές φωτογραφίες με τη σύντροφό του, Ρεμπέκα Κουκ, κάτω από το Βόρειο Σέλας, ενώ συνάντησε και ταράνδους.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Παίκτες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, παλιοί και νυν, πρωτοστάτησαν δίνοντας στους φιλάθλους μια εικόνα από τις εορταστικές τους στιγμές.
Ο Κασεμίρο, που περνά τα Χριστούγεννα στο Μάντσεστερ, ανάρτησε στα Instagram Stories τρυφερές φωτογραφίες με την οικογένειά του, όλοι ντυμένοι με ασορτί χριστουγεννιάτικες πιτζάμες.
Την ίδια ώρα, ο Μάρκους Ράσφορντ, που περνά την πρώτη του εορταστική περίοδο μακριά από τη γενέτειρά του το Μάντσεστερ, απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι απολαμβάνει τη ζωή στην Ισπανία, με νέα ανάρτηση στα social media.
Ο Άγγλος μοιράστηκε στιγμιότυπα όπου χαμογελά πλατιά, στολίζοντας ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο την Τετάρτη, με τη λεζάντα: «Vibes παραμονής Χριστουγέννων».
Ο αρχηγός της Λίβερπουλ, Βίρτζιλ φαν Ντάικ, φαίνεται πως συνεχίζει να απολαμβάνει την ανοδική πορεία της ομάδας του. Ο Ολλανδός ανάρτησε story στο Instagram, χαμογελαστός δίπλα σε ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο, ευχόμενος «Καλά Χριστούγεννα» στους φιλάθλους.
Ωστόσο, ένας αστέρας γιορτάζει με πιο… ανορθόδοξο τρόπο: ο μέσος της Ρεάλ Μαδρίτης, Τζουντ Μπέλιγχαμ.
Ο διεθνής Άγγλος ταξίδεψε στο Ντουμπάι για τη γιορτινή περίοδο, προκειμένου να απολαύσει λίγη ξεκούραση και αποθεραπεία στη μέση της σεζόν, μαζί με τον αδελφό του, Τζομπ, που αγωνίζεται στη Μπορούσια Ντόρτμουντ.
Ο Τζουντ έδωσε στους φιλάθλους μια γεύση από τη μεσανατολική του απόδραση την Τετάρτη, ανεβάζοντας σειρά φωτογραφιών στα social media, όπου φαίνεται να απολαμβάνει τον ήλιο, να επισκέπτεται την έρημο και ακόμη και να κάνει βόλτα με καμήλα.
Τα αδέλφια Μπέλιγχαμ πόζαραν επίσης για μια οικογενειακή φωτογραφία, φορώντας ασορτί λευκά T-shirts και ίδια κουρέματα, λίγο πριν από την ημέρα των Χριστουγέννων.
Ο Κασεμίρο, που περνά τα Χριστούγεννα στο Μάντσεστερ, ανάρτησε στα Instagram Stories τρυφερές φωτογραφίες με την οικογένειά του, όλοι ντυμένοι με ασορτί χριστουγεννιάτικες πιτζάμες.
Την ίδια ώρα, ο Μάρκους Ράσφορντ, που περνά την πρώτη του εορταστική περίοδο μακριά από τη γενέτειρά του το Μάντσεστερ, απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι απολαμβάνει τη ζωή στην Ισπανία, με νέα ανάρτηση στα social media.
Ο Άγγλος μοιράστηκε στιγμιότυπα όπου χαμογελά πλατιά, στολίζοντας ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο την Τετάρτη, με τη λεζάντα: «Vibes παραμονής Χριστουγέννων».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ο αρχηγός της Λίβερπουλ, Βίρτζιλ φαν Ντάικ, φαίνεται πως συνεχίζει να απολαμβάνει την ανοδική πορεία της ομάδας του. Ο Ολλανδός ανάρτησε story στο Instagram, χαμογελαστός δίπλα σε ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο, ευχόμενος «Καλά Χριστούγεννα» στους φιλάθλους.
Ωστόσο, ένας αστέρας γιορτάζει με πιο… ανορθόδοξο τρόπο: ο μέσος της Ρεάλ Μαδρίτης, Τζουντ Μπέλιγχαμ.
Ο διεθνής Άγγλος ταξίδεψε στο Ντουμπάι για τη γιορτινή περίοδο, προκειμένου να απολαύσει λίγη ξεκούραση και αποθεραπεία στη μέση της σεζόν, μαζί με τον αδελφό του, Τζομπ, που αγωνίζεται στη Μπορούσια Ντόρτμουντ.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ο Τζουντ έδωσε στους φιλάθλους μια γεύση από τη μεσανατολική του απόδραση την Τετάρτη, ανεβάζοντας σειρά φωτογραφιών στα social media, όπου φαίνεται να απολαμβάνει τον ήλιο, να επισκέπτεται την έρημο και ακόμη και να κάνει βόλτα με καμήλα.
Τα αδέλφια Μπέλιγχαμ πόζαραν επίσης για μια οικογενειακή φωτογραφία, φορώντας ασορτί λευκά T-shirts και ίδια κουρέματα, λίγο πριν από την ημέρα των Χριστουγέννων.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα