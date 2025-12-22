Ο Νεϊμάρ υποβλήθηκε με επιτυχία σε χειρουργική επέμβαση στο αριστερό γόνατο
Ο Νεϊμάρ υποβλήθηκε με επιτυχία σε χειρουργική επέμβαση στο αριστερό γόνατο

Ο ηγέτης της Σάντος υποβλήθηκε σε επέμβαση στο αριστερό γόνατο, αφήνοντας πίσω μια σεζόν γεμάτη τραυματισμούς αλλά και τα κρίσιμα γκολ που εξασφάλισαν την παραμονή

Ο Νεϊμάρ υποβλήθηκε σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση στο αριστερό του γόνατο, όπως ανακοίνωσε (22/12) η Σάντος.

Ο πρώην παίκτης της Μπαρτσελόνα και της Παρί Σεν Ζερμέν υποβλήθηκε σε «αρθροσκόπηση για την αντιμετώπιση ρήξης στον έσω μηνίσκο του», ανακοίνωσε η Σάντος.

«Η επέμβαση ήταν επιτυχής και ο παίκτης είναι καλά», πρόσθεσε ο σύλλογος.

Η χειρουργική επέμβαση πραγματοποιήθηκε από τον γιατρό της εθνικής ομάδας της Βραζιλίας, ο οποίος είχε χειρουργήσει ξανά τον Νεϊμάρ.

Ο 33χρονος επιθετικός είχε μια δύσκολη σεζόν με την ομάδα των παιδικών του χρόνων, στην οποία εντάχθηκε στις αρχές της χρονιάς, λόγω επαναλαμβανόμενων τραυματισμών, αλλά έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να την κρατήσει στην πρώτη κατηγορία.

Ο «Νέι» έχει σκοράρει οκτώ γκολ σε είκοσι αγώνες φέτος στο βραζιλιάνικο πρωτάθλημα. Πέντε από αυτά τα γκολ σημειώθηκαν στους τελευταίους πέντε αγώνες, καθώς η Σάντος εξασφάλισε την παραμονή της.

Το συμβόλαιο του Νεϊμάρ λήγει στο τέλος του έτους.

Ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών της Σελεσάο (79 γκολ, δύο περισσότερα από τον Πελέ), ο Νεϊμάρ δεν έχει αγωνιστεί για την εθνική ομάδα εδώ και πάνω από δύο χρόνια. Η τελευταία του εμφάνιση για τη Βραζιλία ήταν στις 17 Οκτωβρίου 2023, όταν υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο εναντίον της Ουρουγουάης.

Κλείσιμο
Δεν έχει κληθεί ακόμη από τον νέο προπονητή, τον Ιταλό Κάρλο Αντσελότι, ο οποίος έφτασε στον πάγκο της Βραζιλίας τον Ιούνιο.
