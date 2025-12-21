Ανακαλύπτουμε νέες συνταγές για cocktails χωρίς αλκοόλ συνδυάζοντας φρούτα, αρωματικά και φυσικώς ανθρακούχο νερό - Δημιουργούμε μοναδικούς συνδυασμούς για κάθε γιορτινή στιγμή, βήμα βήμα.
Το απίθανο γκολ του Σεμπά στο παιχνίδι της Μαρκό με τα Χανιά, βίντεο
Ο Σεμπά σκόραρε με απίθανο τρόπο στο ματς της Super League 2
H Μαρκό επικράτησε 2-0 των Χανίων σ' αγώνα της Super League 2 και πέτυχε άλλη μια νίκη τετράδας στο Νότιο όμιλο.
Η ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου πήρε αυτό που χρειαζόταν από το ματς με τους Κρητικούς αλλά όλοι θα θυμούνται το γκολ που πέτυχε ο Σεμπά και είναι το καλύτερο που έχει σημειωθεί έως τώρα στο πρωτάθλημα.
Στο 47' του αγώνα η μπάλα μετά από κεφαλιά του Κουτρουμπή έφτασε στο ύψος της μεγάλης περιοχής και εκεί ο Σεμπά μ' ένα απίθανο γυριστό σουτ την έστειλε στα δίχτυα για το 2-0!
Έδειξε την κλάση του για άλλη μια φορά ο πρώην άσος του Ολυμπιακού.
