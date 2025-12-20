Λέτο: Ο Τεττέη μπορεί να κάνει μεγάλα πράγματα στον Παναθηναϊκό

Ο Αργεντινός τεχνικός χαρακτήρισε σημαντικό τον βαθμό που κατέκτησε η ομάδα του κόντρα στον Ολυμπιακό και υπερήφανος για την προσπάθεια που έκαναν οι ποδοσφαιριστές του, ενώ δήλωσε σίγουρος ότι ο Ανδρέας Τεττέη θα κάνει σπουδαία πράγματα στον Παναθηναϊκό