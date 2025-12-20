Λέτο: Ο Τεττέη μπορεί να κάνει μεγάλα πράγματα στον Παναθηναϊκό
Ο Αργεντινός τεχνικός χαρακτήρισε σημαντικό τον βαθμό που κατέκτησε η ομάδα του κόντρα στον Ολυμπιακό και υπερήφανος για την προσπάθεια που έκαναν οι ποδοσφαιριστές του, ενώ δήλωσε σίγουρος ότι ο Ανδρέας Τεττέη θα κάνει σπουδαία πράγματα στον Παναθηναϊκό
Ο Σεμπάστιαν Λέτο μετά τη νίκη επί του Παναθηναϊκού στον πρώτο γύρο, έκανε τη ζημιά και στον Ολυμπιακό αποσπώντας την ισοπαλία στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, με τον Αργεντικό τεχνικό στις δηλώσεις που έκανε στην κάμερα της Cosmote TV να στέκεται στην προσπάθεια των παικτών του, αλλά και στο τελευταίο ματς του Ανδρέα Τεττέη.
Αναλυτικά τα είπε ο προπονητής της Κηφισιάς:
Για το ματς: «Είναι ένας πολύ σημαντικός βαθμός. Δεν είναι εύκολο να έρθεις εδώ. Είναι μια σπουδαία ομάδα. Ο Ολυμπιακός έχει δείξει τι μπορεί να κάνει και σε πολύ μεγάλες ομάδες εδώ. Όπως έχουμε ξαναπεί, η νοοτροπία μας είναι να παίζουμε στο 100% κόντρα σε όλους. Μπορούμε να το καταγράψουμε και σήμερα, τους αξίζουν συγχαρητήρια. Είμαι περήφανος γι’ αυτούς».
Για το αν πλέον σκέφτεται τα playoffs 5-8: «Όχι. Ο στόχος είναι να παίρνουμε βαθμό ή βαθμούς σε κάθε παιχνίδι. Αν στη συνέχεια αλλάξουν τα βαθμολογικά δεδομένα τότε θα το δούμε».
Για τον Ανδρέα Τεττέη: «Ήταν το τελευταίο παιχνίδι. Ήμουν μαζί του δύο χρόνια, είναι φίλος μου, ίσως δεν είναι σωστό αυτό που λέω. Πιστεύω θα κάνει σπουδαία πράγματα στον Παναθηναϊκό, του εύχομαι τα καλύτερα. Τελείωσε το κεφάλαιο στην Κηφισιά και ξεκινάει ένα νέο. Άνοιγει ένα πάρα πολύ μεγάλο στον Παναθηναϊκό».
Τις ευχές του για τη νέα χρόνια: «Είναι σημαντικό να έχουμε όλοι υγεία. Είχαμε απίστευτη χρονιά, πριν έξι μήνες κατακτήσαμε το πρωτάθλημα και σήμερα βρισκόμαστε εδώ. Πρέπει να είναι περήφανη όλη η οικογένεια της Κηφισιάς, κάνουμε βήματα προόδου».
