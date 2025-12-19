Ηλιόπουλος: Το σύμπαν αποφάσισε να νικήσει η ΑΕΚ, αλλά το έκανε με σασπένς
Ο πρόεδρος της ΠΑΕ ΑΕΚ αφού μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και αγκάλιασε τους πρωταγωνιστές της επικής νίκης-πρόκρισης στους 16 του Conference League δεν έκρυψε την τεράστια ικανοποίηση του για την απίστευτη βραδιά που έζησε η ομάδα του
Με το κιτρινόμαυρο κασκόλ περασμένο στον λαιμό του, βρέθηκε στο χορτάρι της OPAP Arena και αγκάλιαζε όποιον έβρισκε μπροστά του, λίγο μετά το τέλος του αγώνα με την Κραϊόβα για το Conference League.
Ο Μάριος Ηλιόπουλος, μετά τον περσινό αποκλεισμό σοκ από τη Νόα, είδε την ομάδα του μετά από 23 ολόκληρα χρόνια να φτάνει στους 16 ενός ευρωπαϊκού Κυπέλλου και το πανηγύρισε με την ψυχή του μαζί με τους μεγάλους συντελεστές της εκπληκτικής νίκης στον αγώνα με την Κραϊόβα.
Κι όταν οι παλμοί έπεσαν στο φυσιολογικό, ο διοικητικός ηγέτης μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV δείχνοντας τη σιγουριά του και για το μέλλον.
«Δεν μπορούσε η ΑΕΚ σήμερα να χάσει. Το σύμπαν αποφάσισε να νικήσει αλλά το έκανε με σασπένς. Από τη στιγμή που έχουμε αυτά τα συστατικά, η ομάδα θα πάει μπροστά. Πρέπει να προσέχουν, οι αγνώμονες να μην εκδηλώνονται πολύ γρήγορα.
Ας αφήσουμε την ομάδα να κυλάει όπως κυλάει κι εσείς που έχετε το μικρόφωνο να βοηθήσετε να καθαρίσει το ελληνικό ποδόσφαιρο που πονάει. Θέλουν δεν θέλουν το ελληνικό ποδόσφαιρο θα καθαρίσει. Οποίου του αρέσει, όπου δεν του αρέσει πρόβλημα του» είπε μεταξύ άλλων.
Οι έξαλλοι πανηγυρισμοί του Μάριου Ηλιόπουλου μετά το φινάλε του αγώνα με την Κραϊόβα και την απευθείας πρόκριση της ΑΕΚ στους 16 του Conference League.
