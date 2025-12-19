Ηλιόπουλος: Το σύμπαν αποφάσισε να νικήσει η ΑΕΚ, αλλά το έκανε με σασπένς

Ο πρόεδρος της ΠΑΕ ΑΕΚ αφού μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και αγκάλιασε τους πρωταγωνιστές της επικής νίκης-πρόκρισης στους 16 του Conference League δεν έκρυψε την τεράστια ικανοποίηση του για την απίστευτη βραδιά που έζησε η ομάδα του