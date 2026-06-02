Σύμβουλος του Κρεμλίνου δήλωσε ότι αντιπροσωπεία των ΗΠΑ θα συμμετάσχει στο «Ρωσικό Νταβός»
Ο Γιούρι Ουσακόφ ανέφερε ότι θα είναι η πρώτη φορά που εκπρόσωποι των ΗΠΑ θα συμμετέχουν στο φόρουμ από το 2017-2018
Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι αντιπροσωπεία των ΗΠΑ θα παραστεί στο Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης που θα πραγματοποιηθεί στη Ρωσία αυτήν την εβδομάδα για πρώτη φορά έπειτα από πολλά χρόνια και θα έχει συνομιλίες με αξιωματούχους της ρωσικής κυβέρνησης.
Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ δήλωσε ότι θα είναι η πρώτη φορά που εκπρόσωποι των ΗΠΑ θα συμμετέχουν στο φόρουμ από το 2017-2018.
Της αντιπροσωπείας θα ηγηθεί ο Ρόντι Κουκ, πρόεδρος της Επιτροπής Καλών Τεχνών των ΗΠΑ , δήλωσε ο Ουσακόφ στους δημοσιογράφους.
For the first time in years, the United States will be officially represented at the St. Petersburg International Economic Forum, which is expected to host over 20,000 participants from more than 100 countries, while Putin delivers a keynote address and holds talks with several… pic.twitter.com/wI7Bxobhq0— RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) June 2, 2026
