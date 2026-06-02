Νέες μεγάλες αλλαγές στο Κύπελλο Ελλάδος: Υποχρεωτικά δύο 18χρονοι σε κάθε ενδεκάδα και λιγότερες αγωνιστικές
SPORTS
Κύπελλο Ελλάδας ΕΠΟ

Νέες μεγάλες αλλαγές στο Κύπελλο Ελλάδος: Υποχρεωτικά δύο 18χρονοι σε κάθε ενδεκάδα και λιγότερες αγωνιστικές

Στην League Phase θα συμμετάσχουν 16 αντί 20 ομάδες, ενώ θα διατηρούνται οι 4 αγωνιστικές, αλλά όλες οι ομάδες θα κληρωθούν να αντιμετωπίσουν μία ομάδα από το γκρουπ δυναμικότητά τους

Νέες μεγάλες αλλαγές στο Κύπελλο Ελλάδος: Υποχρεωτικά δύο 18χρονοι σε κάθε ενδεκάδα και λιγότερες αγωνιστικές
1 ΣΧΟΛΙΟ
Αλλαγές υπήρξαν στο Κύπελλο Ελλάδας, με δύο 18χρονους και λιγότερες αγωνιστικές από τη νέα σεζόν.

Όπως έγινε γνωστό συνεχίζει για δύο ακόμη χρόνια ο Στεφάν Λανουά ως αρχιδιαιτητής της ΚΕΔ , μετά τη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε σήμερα (2/6).

Ακόμη έγινε γνωστή και η ημερομηνία και η έδρα του Super Cup, όπου ΟΦΗ και ΑΕΚ έδωσαν ραντεβού στο Παγκρητιο στις 12 Αυγούστου. Ενώ υπήρξαν και αλλαγές στο Κύπελλο Ελλάδας.

Αναλυτικότερα όσον αφορά το Κύπελλο Ελλάδας θα υπάρξουν αλλαγές σε σχέση με τη προηγούμενη σεζόν.

Στην League Phase θα συμμετάσχουν 16 αντί 20 ομάδες, ενώ θα διατηρούνται οι 4 αγωνιστικές, αλλά όλες οι ομάδες θα κληρωθούν να αντιμετωπίσουν μία ομάδα από το γκρουπ δυναμικότητά τους.

Επίσης αποφασίστηκε προκειμένου να αναδειχθούν νέοι ποδοσφαιριστές η υποχρεωτική συμμετοχή δύο νέων παικτών στην 11άδα (γεννημένοι από το 2004). Να θυμίσουμε πως την προηγούμενη σεζόν ήταν ένας ο νέος παίκτης που έπρεπε να είναι στην 11αδα. Τέλος όπως έκανε γνωστό η ΕΠΟ οι παίκτες που συμπληρώνουν κίτρινες κάρτες στην ημιτελική φάση, δεν θα χάνουν το δικαίωμα συμμετοχής στον τελικό.

Πηγή: Gazetta.gr
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Η Ελληνικός Χρυσός στο επίκεντρο του ακαδημαϊκού διαλόγου για την «Κοινωνική Άδεια Λειτουργίας»

Η σύγχρονη μεταλλευτική δραστηριότητα, δεν καθορίζεται μόνο από την παραγωγή πρώτων υλών, αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο εντάσσεται στο κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό πλαίσιο, στο οποίο λειτουργεί και το πως αλληλοεπιδρά με αυτό.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης