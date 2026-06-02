Πρόβλημα στον Ολυμπιακό: Χωρίς Ντόρσεϊ στον τελικό με τον Παναθηναϊκό
Ο γκαρντ των «ερυθρόλευκων» ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα και ως εκ τούτου δεν θα είναι στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα

Ο Ολυμπιακός έχει ραντεβού και φέτος με τον Παναθηναϊκό στους φετινούς τελικούς, με το πρώτο τζάμπολ να δίνεται στο ΣΕΦ την ερχόμενη Τετάρτη (3/6, 21:00).

Δυσάρεστα τα νέα στον Ολυμπιακό, καθώς όπως επιβεβαίωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ δεν θα αγωνιστεί στο πρώτο ματς με τον Παναθηναϊκό.

Οριστικά χωρις τον Τάιλερ Ντόρσεϊ θα παραταχθει ο Ολυμπιακός στην πρώτη αναμέτρηση κόντρα στον Παναθηναϊκό, όπως επιβεβαίωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στο πλαίσιο της σημερινής Media Day των πρωταθλητών Ευρώπης.

Ο γκαρντ των «ερυθρόλευκων» ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα και ως εκ τούτου δεν πρόκειται να παρθεί το οποιοδήποτε ρίσκο με την περίπτωσή του, ειδικά από τη στιγμή που δεν έχει προπονηθεί καθόλου.

Τοποθετήθηκαν plexiglass στον πάγκο του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ

Οι Πειραιώτες θα βρουν απέναντι τον Παναθηναϊκό για μια ακόμη χρονιά στους τελικούς της Stoiximan GBL, καθώς οι «αιώνιοι» κατάφεραν να εξασφαλίσουν το εισιτήριο με «σκούπα» στα ημιτελικά.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έκανε το 2-0 απέναντι στην ΑΕΚ μετά και τη νίκη του στη SUNEL Arena με 68-95, ενώ με «σκούπα» πέρασε και η ομάδα του Αταμάν κερδίζοντας τον ΠΑΟΚ και στη Θεσσαλονίκη με 102-94.

Για λόγους ασφαλείας τοποθετήθηκε ειδικό Plexiglass πίσω από τον πάγκο όπου θα βρίσκεται ο Παναθηναϊκό λίγες ώρες πριν την αναμέτρηση.

