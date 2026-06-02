ΣτΕ: Να συνεχιστούν τα μέτρα προστασίας της τέως γραμματέως του Χριστοφοράκου στην υπόθεση της Siemens
Είχε θεωρηθεί ως «ευπαθής στόχος» εξαιτίας της ιδιότητάς της ως ουσιώδους μάρτυρα στην ποινική υπόθεση της Siemens - Η απόφαση έρχεται 20 χρόνια μετά την υπόθεση της Siemens

Παναγιώτης Τσιμπούκης
Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκανε δεκτή την αίτηση της Α.Τ., τέως γραμματέως του επικεφαλής της εταιρείας Siemens Ελλάς, Μιχάλη Χριστοφοράκου,  που κατά το παρελθόν έχει απασχολήσει έντονα την Δικαιοσύνη.

Με την αίτησή της η τέως γραμματέας, ζητούσε να ακυρωθεί η πράξη της Ελληνικής Αστυνομίας με την οποία έπαυσαν τα μέτρα ασφαλείας-προστασίας που της είχαν διατεθεί.

Ειδικότερα, η Α.Τ. ζήτησε από το ΣτΕ να ακυρωθεί η πράξη της ΕΛ.ΑΣ. με την οποία αποφασίσθηκε η παύση των μέτρων αστυνομικής προστασίας (φρούρηση κατοικίας, συνοδεία κατά τις μετακινήσεις) που είχαν ληφθεί και εφαρμόζονταν για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς είχε θεωρηθεί ως «ευπαθής στόχος» εξαιτίας της ιδιότητάς της ως ουσιώδους μάρτυρα στην ποινική υπόθεση της Siemens.

Το Δ΄ Τμήμα του ΣτΕ με πρόεδρο τον αντιπρόεδρο Ηλία Μάζο και εισηγητή τον σύμβουλο Επικρατείας Ιωάννη Παπαγιάννη, με την 747/2026 απόφασή του έκανε δεκτή την αίτηση της τέως γραμματέως.

Αναλυτικότερα, το Δ΄ Τμήμα του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου έκρινε, κατά πλειοψηφία, πλημμελή την αιτιολογία της μη συνέχισης των μέτρων αστυνομικής προστασίας της Α.Τ., «λαμβάνοντας υπόψη ότι από την προηγούμενη απόφαση για συνέχιση των μέτρων προστασίας είχε παρέλθει μικρό χρονικό διάστημα, η δε απόφαση για την παύση στηρίχθηκε στην έλλειψη ικανών πληροφοριών για ενεργό απειλή σε βάρος της, χωρίς ωστόσο η απειλή αυτή να αποκλείεται εκ των προτέρων και χωρίς ειδικότερη εκτίμηση των περιστάσεων που μεσολάβησαν από την προηγούμενη απόφαση σε σχέση με την εξάλειψη των κινδύνων που προ ολίγων μηνών είχε θεωρηθεί ότι επέβαλλαν την συνέχιση των μέτρων προστασίας της».

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση της Siemens στην Ελλάδα άρχισε να διερευνάται δικαστικά στα τέλη του 2006. Ωστόσο, ως μεγάλο πολιτικό θέμα ήρθε στην δημοσιότητα κυρίως την περίοδο 2007-2008.
