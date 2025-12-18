Το παραμύθι των γιορτών ζωντανεύει μαγευτικά στα Divani Collection Hotels και μας χαρίζει αξέχαστες στιγμές γεμάτες θαλπωρή και λάμψη
Η Στρασμπούρ ανακαινίζει το 111 ετών γήπεδό της με εξαρτήματα αεροπλάνων!
Η γαλλική ομάδα μετατρέπει την εξωτερική πρόσοψη της νέας νότιας κερκίδας σε ένα οικολογικό έργο τέχνης, ανακυκλώνοντας ατράκτους από 30 παροπλισμένα Airbus A340
Σε μία κίνηση που ομολογουμένως δε συναντά κανείς συχνά προχωρά η γαλλική ομάδα, Στρασμπούρ. Ο σύλλογος της Ligue 1 αποφάσισε ν' ανακαινίσει το 111 ετών γήπεδό της, το «Stade de la Meinau», με ένα έργο που δεν έχει επαναληφθεί παγκοσμίως.
Το θρυλικό στάδιο πρόκειται ν' αποκτήσει μια σύγχρονη ταυτότητα μέσα από ένα εντυπωσιακό αρχιτεκτονικό έργο που θα έχει επίκεντρο τη βιωσιμότητα.
Όπως αναφέρει το «Athletic», η νότια κερκίδα του σταδίου ανακαινίζεται με τη χρήση ατράκτων παροπλισμένων επιβατικών αεροσκαφών «Airbus A340», εγχείρημα που αποτελεί παγκόσμια πρωτιά ανάμεσα στα ποδοσφαιρικά γήπεδα.
Το αρχιτεκτονικό γραφείο «Populous», που ανέλαβε την αποπεράτωση του έργου, μετέτρεψε παλιά επιβατικά αεροπλάνα, τα οποία προμηθεύτηκε από εγκατάσταση αποσυναρμολόγησης αεροσκαφών κοντά στα γαλλοϊσπανικά σύνορα, σε πάνελ αλουμινίου μέσω ειδικών διαδικασιών. Τα πάνελ αυτά θα τοποθετηθούν κάθετα στη νότια κερκίδα του σταδίου.
Συνολικά 196 πάνελ, προερχόμενα από 30 παροπλισμένα αεροσκάφη, σχεδιάστηκαν με λευκές επιφάνειες αλουμινίου και μπλε λεπτομέρειες που αντικατοπτρίζουν τα χρώματα του συλλόγου. Τα πάνελ δεν προσφέρουν μόνο αισθητικά ελκυστική εικόνα, αλλά λειτουργούν και ως σκίαστρα, συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας.
Με προϋπολογισμό περίπου 160 εκατομμύρια λίρες, το έργο προβλέπει την ανακατασκευή μόνο της κύριας νότιας κερκίδας, αντί της κατεδάφισης ολόκληρου του σταδίου. Σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες κερκίδες πραγματοποιούνται περιορισμένες εργασίες ανακαίνισης.
Αναφέρεται, δε, ότι με την επαναχρησιμοποίηση ατράκτων αεροσκαφών επιτυγχάνεται μείωση των εκπομπών άνθρακα κατά 46% σε σύγκριση με τις συμβατικές κατασκευαστικές λύσεις. Επίσης, το έργο ξεχωρίζει και για τον φιλικό προς το περιβάλλον χαρακτήρα του.
Η εντυπωσιακή αυτή όψη, κατασκευασμένη από ατράκτους αεροσκαφών, φιλοδοξεί να μετατρέψει το «Stade de la Meinau» από ένα απλό ποδοσφαιρικό γήπεδο σε πρότυπο σύγχρονης αρχιτεκτονικής και βιώσιμων αθλητικών εγκαταστάσεων!
Wrote a bit about Strasbourg's stadium redevelopment in today's piece.— Nizaar Kinsella (@NizaarKinsella) November 27, 2025
It's apparently a world first that Stade de la Meinau has upcycled sections of decommissioned aircraft fuselages adorning it.https://t.co/JqTZK82k7t pic.twitter.com/0UNSEk7amC
