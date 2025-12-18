Μάριν: «Ο Λουτσέσκου δεν είναι καθόλου αγαπητός στην ΑΕΚ»
Ο Ρουμάνος μίλησε σε μέσο της πατρίδας του ενόψει του αγώνα της Ένωσης με αντίπαλο την Κραϊόβα και αναφέρθηκε στη σχέση του Λουτσέσκου με την ΑΕΚ, ενώ μίλησε και για τους υπόλοιπους συμπατριώτες του στο ελληνικό πρωτάθλημα

Συνέντευξη στο digisport.ro έδωσε ο Ραζβάν Μάριν ενόψει της αναμέτρησης της ΑΕΚ κόντρα στην Κραϊόβα για την 6η αγωνιστική του Conference League στην «Αγιά Σοφιά».

Ο άσος της Ένωσης μίλησε για τους Ρουμάνους που υπάρχουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο και προφανώς δεν γινόταν να μην αναφερθεί και στον Ραζβάν Λουτσέσκου, λέγοντας πως ο τεχνικός του ΠΑΟΚ δεν είναι καθόλου αγαπητός στις τάξεις της Ένωσης.

«Ξέρουμε καλά πως στην Ελλάδα είναι 4-5 ομάδες που μάχονται για τον τίτλο.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν είναι καθόλου αγαπητός εδώ στην ΑΕΚ (σ.σ. γέλια)» ανέφερε αρχικά ο Μαρίν και συνέχισε για τους υπόλοιπους Ρουμάνους:

«Ο Μορουτσάν μόλις έφτασε στην Ελλάδα. Είναι επίσης ο Ιβάν στον Πανσερραϊκό, ο Ματσάν στον Παναιτωλικό. Είναι ένα καλό πρωτάθλημα.

Πάντα ξέρεις ποιες ομάδες μάχονται για να το κατακτήσουν. Ελπίζω εμείς να είμαστε αυτοί που θα πάρουν το πρωτάθλημα φέτος.»
