Κώστας Τσιμίκας: Διακοπή του δανεισμού του εξετάζει η Ρόμα, σύμφωνα με ιταλικά ΜΜΕ

Ο  Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι φέρεται πως δεν υπολογίζει τον Έλληνα αριστερό μπακ

Δύσκολα θα παραμείνει στη Ρόμα ο Κώστας Τσιμίκας

Ο διεθνής Έλληνας αριστερός μπακ δόθηκε το καλοκαίρι του 2025 δανεικός για ένα χρόνο από τη Λίβερπουλ στην ομάδα της Ρώμης αλλά όπως γράφουν οι Ιταλοί είναι υποψήφιος για να φύγει τον Ιανουάριο! 

Σύμφωνα με την «Corriere dello Sport» ο προπονητής της ομάδας,  Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι, δεν υπολογίζει τον Κώστα Τσιμίκα και εάν αυτό επιβεβαιωθεί θα διακοπεί ο δανεισμός του. 

Ο Έλληνας μπακ έχει 11 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τη Ρόμα και όπως γράφει η εφημερίδα δεν έχει πείσει τον προπονητή της ότι μπορεί να βοηθήσει. 

«Οι Τσιμίκας και Μπέιλι, και οι δύο δανεικοί, είναι πιθανό να φύγουν από τη Ρόμα τον Ιανουάριο για να επιστρέψουν στη Λίβερπουλ και την Άστον Βίλα, αντίστοιχα. Η απόφαση για τον τερματισμό των δανεισμών των δύο παικτών λέγεται πως οφείλεται σε τεχνικούς λόγους.

Πράγματι, αμφότεροι δεν έχουν πείσει τον Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι, ο οποίος από την πλευρά του, τούς δίνει ολοένα και λιγότερο χρόνο παιχνιδιού. Μια πιθανή επιστροφή των Τσιμίκα και Μπέιλι στις ομάδες τους θα άνοιγε οικονομικές ευκαιρίες για νεοεισερχόμενους παίκτες.


Οι παίκτες που θα αποχωρήσουν επηρεάζουν άμεσα την Ρόμα αφού έτσι θα μπορέσει να μειώσει τον ισολογισμό της και να συγκεντρώσει κεφάλαια για νέες μεταγραφές που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς της, ειδικά ενόψει των σημαντικών αγώνων που ακολουθούν στη Serie A και στο Europa League» αναφέρει η «Corriere dello Sport».

Ο Κώστας Τσιμίκας έχει συμβόλαιο έως το 2027 με τη Λίβερπουλ. 

