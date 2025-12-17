Λουτσέσκου: «Πρέπει να σταματήσουμε να δεχόμαστε ηλίθια γκολ»

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε 4-1 της Μαρκό στην Τούμπα και για ένα γκολ έμεινε στην 8η θέση αφού ο Βόλος «καπάρωσε» την 7η.



Αυτό σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ αφού παίξει με τον Ατρόμητο θα συναντηθεί με τον Ολυμπιακό στα προημιτελικά ενώ εάν ήταν 7ος θα έπαιζε με Κηφισιά στα νοκ άουτ και με Λεβαδειακό στην οχτάδα.



Ο Ραζβάν Λουτσέσκου στις δηλώσεις του στην Cosmote ΤV μετά το ματς στάθηκε στα... χαζά γκολ που τρώει η ομάδα του.

Oι δηλώσεις του Λουτσέσκου

«Η πρόκριση ήρθε και πλέον το μυαλό μας είναι στραμμένο στην επόμενη φάση με τον Ατρόμητο. Αυτός είναι ο χαρακτήρας του Κυπέλλου Ελλάδας. Δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες, τις οποίες έπρεπε να αξιοποιήσουμε καλύτερα.

Παράλληλα, δεχθήκαμε ένα γκολ που δεν έπρεπε να συμβεί. Ήταν ένα λάθος που κάναμε μόνοι μας, όπως έγινε και στη Βουλγαρία αλλά και στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Οφείλουμε να δείχνουμε περισσότερη υπευθυνότητα και να σταματήσουμε να χαρίζουμε τέτοια γκολ».