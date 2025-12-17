Η θέση της ΑΕΚ στη League Phase του UEFA Conference League κρίνεται στην COSMOTE TV

Κλείσιμο

ρίχνει αυλαία την Πέμπτη 18/12 στην. Στην 6η και τελευταία αγωνιστική, ηυποδέχεται την(22.00, COSMOTE SPORT 2HD & 4K), με στόχο τη νίκη που θα της δώσει την απευθείας πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης, ενώ σε συνδυασμό με άλλα αποτελέσματα μπορεί να τη φέρει ακόμα και στην πρώτη θέση της League Phase. Η δημοσιογραφική ομάδα της COSMOTE TV θα μεταφέρει όλες τις εξελίξεις από τον κρίσιμο αγώνα της «Ένωσης», καθώς και από όλα τα ματς της αγωνιστικής.Τα κανάλια COSMOTE SPORT θα μεταδώσουν ζωντανάτης διοργάνωσης. Ξεχωρίζει η «μάχη» ανάμεσα στις ισόβαθμες με την ΑΕΚ,(22.00, COSMOTE SPORT 3HD & START), καθώς και οι αγώνες Λωζάνη-Φιορεντίνα (22.00, COSMOTE SPORT 4HD),(22.00, COSMOTE SPORT 6HD) και(22.00, COSMOTE SPORT 9HD).Η εκπομπή «», με τους Στέφανο Αβραμίδη και Σωτήρη Κωσταβάρα, θα βρίσκεται στη διάθεση των τηλεθεατών με όλο το ρεπορτάζ και τις εξελίξεις της βραδιάς (20.30 & 00.05, COSMOTE SPORT 1HD). Επίσης, η εκπομπή «Conference League Λεπτό προς Λεπτό», με τον Γιώργο Μπιτσικώκο, θα προσφέρει λεπτό προς λεπτό ενημέρωση για όλα τα ματς της αγωνιστικής (22.00, COSMOTE SPORT 1HD).Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα μεταδόσεων για την 6η αγωνιστική της League Phase του UEFA Conference League:Εκπομπή «Conference League Show» (20.30, COSMOTE SPORT 1HD)Εκπομπή «Conference League Λεπτό προς Λεπτό» (22.00, COSMOTE SPORT 1HD)ΑΕΚ-Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα (22.00, COSMOTE SPORT 2HD & 4K)Μάινζ-Σάμσουνσπορ (22.00, COSMOTE SPORT 3HD & START)Λωζάνη-Φιορεντίνα (22.00, COSMOTE SPORT 4HD)Κρίσταλ Πάλας-Κουόπιο (22.00, COSMOTE SPORT 5HD)Ομόνοια-Ρακόφ (22.00, COSMOTE SPORT 6HD)ΑΕΚ Λάρνακας-Σκεντίγια (22.00, COSMOTE SPORT 7HD)