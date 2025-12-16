Στα My market ανακαλύπτουμε την πιο χαρούμενη γιορτινή εμπειρία, με μοναδικές εκπλήξεις, και καθημερινά δώρα για αγορές ακόμη πιο μαγικές.
Τσιτσιπάς και Τζόκοβιτς θα παίξουν στην Αδελαΐδα ενόψει Australian Open
O 38χρονος Σέρβος ξεκινά από το ATP 250 της Αδελαΐδας την προσπάθεια για το 11ο τρόπαιο στο Australian Open και τον 25ο Grand Slam τίτλο της καριέρας του
Το τουρνουά της Αδελαϊδας θα αποτελέσει τον τελευταία σταθμό για τους Νόβακ Τζόκοβιτς, Στέφανο Τσιτσιπά ενόψει του Australian Open. Ο Έλληνας τενίστας και ο Σέρβος σταρ θα συμμετάσχουν στο τουρνουά ATP 250, που θα διεξαχθεί στην Αδελαΐδα (12-17 Ιανουαρίου) στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους για το Australian Open (18 Ιανουαρίου-1 Φεβρουαρίου).
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα ξεκινήσει και τη φετινή του σεζόν στο Περθ για τo United Cup (2-11 Ιανουαρίου), όπου θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα.
Ο Τζόκοβιτς (Νο 4 στην παγκόσμια κατάταξη), έχει κατακτήσει το τουρνουά της Αδελαΐδας δύο φορές στην καριέρα του (2007 και 2023), ενώ πέρυσι, αγωνίσθηκε στο Μπρίσμπεϊν (ήττα στα προημιτελικά από τον Ράιλι Οπέλκα) πριν φθάσει στους ημιτελικούς στην Μελβούρνη, όπου ηττήθηκε από τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ).
Με εξαίρεση το 2017, όταν τραυματίσθηκε, ο Τζόκοβιτς κατέκτησε τουλάχιστον ένα τουρνουά Grand Slam κάθε σεζόν από το 2010 έως το 2023. Ο τελευταίος τίτλος του σε Major ήταν το US Open του 2023, και έκτοτε, ο Γιάννικ Σίνερ και ο Κάρλος Αλκαράθ έχουν μοιρασθεί εξ΄ίσου τα οκτώ κορυφαία τουρνουά.
Στο ATP Tour, ο Τζόκοβιτς κέρδισε στην Γενεύη τον Μάιο και στην Αθήνα τον Νοέμβριο του 2025, το τελευταίο από τα τουρνουά στα οποία συμμετείχε εφέτος πριν αποσυρθεί από τους Τελικούς του ATP.
Παρόντες στην Αδελαΐδα θα είναι επίσης οι Τζακ Ντρέιπερ, Ζοάο Φονσέκα και Τόμι Πολ.
OPA! Stefanos has entered the chat for Adelaide 2026 🕺 pic.twitter.com/08aCYU8Pbc— Adelaide International (@AdelaideTennis) December 16, 2025
