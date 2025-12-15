Ρεάλ Μαδρίτης: Ολομέτωπη επίθεση στη διαιτησία από τον Φλορεντίνο Πέρεθ

Ο ισχυρός άνδρας των μερένγκες έστειλε μηνύματα με πολλαπλούς αποδέκτες στην καθιερωμένη συνάντηση του με τους εκπροσώπους του Τύπου πριν τις γιορτές





Κάθε χρόνο τέτοια εποχή ο Φλορεντίνο Πέρεθ παραθέτει το παραδοσιακό χριστουγεννιάτικο κοκτέιλ με καλεσμένους τους εκπροσώπους του Τύπου, όπου στο καλωσόρισμα του κάνει μια αναφορά σε θέματα επικαιρότητας.Σήμερα, ο ισχυρός άνδρας της Ρεάλ Μαδρίτης υποδέχθηκε τους εκπροσώπους των ΜΜΕ και φρόντισε να δείξει από νωρίς τις προθέσεις του, αφιερώνοντας το μεγαλύτερο μέρος της ομιλίας του στο σκάνδαλο Νεγκρέιρα (ο πρώην αντιπρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας φέρεται να δέχθηκε πληρωμές συνολικού ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ σε εταιρείες του από τη Μπαρτσελόνα την περίοδο 2001-2018) και τη διαιτησία γενικότερα (με αφορμή ένα πέναλτι που δεν δόθηκε για ανατροπή του Βινίσιους).«Η υπόθεση Νεγκρέιρα είναι η σοβαρότερη υπόθεση στο ποδόσφαιρο σήμερα. Γνωρίζουμε ότι καταβλήθηκαν περισσότερα από 8 εκατομμύρια για τεχνικές εκθέσεις διαιτητών. Και το χειρότερο είναι ότι αυτές δεν παραδόθηκαν ποτέ στους προπονητές», είπε μεταξύ άλλων ο πολύπειρος παράγοντας εξαπολύοντας και έμμεση επίθεση στη Μπαρτσελόνα.Αναλυτικά η ομιλία του Φλορεντίνο Πέρεθ«Είναι μια στιγμή για να θυμηθούμε τις αξίες που μας έχουν χαρακτηρίσει και που έχουν καταστήσει τη Ρεάλ Μαδρίτης τον πιο θαυμαστό και πολυνίκη σύλλογο στον κόσμο. Και τα μέσα ενημέρωσης μας έχετε βοηθήσει σε αυτό. Ό,τι έχουμε καταφέρει το οφείλουμε στη θυσία, την ταπεινότητα και την αλληλεγγύη. Αυτός ο σύλλογος εκπροσωπεί εκατομμύρια ανθρώπους. Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Γι’ αυτό όσοι αποτελούμε μέρος της αισθανόμαστε τεράστια ευθύνη.Οιοπαδοί της Ρεάλ γνωρίζουν ότι αυτό το έμβλημα σημαίνει κάτι ξεχωριστό, ακόμη κι όταν ο στόχος μοιάζει αδύνατος. Προσπαθούμε να το κάνουμε πράξη και μέσω του Ιδρύματός μας. Χάρη σε αυτό βοηθάμε περισσότερους από 400.000 ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Ο αθλητισμός είναι ένα εξαιρετικά ισχυρό εργαλείο αλληλεγγύης.Τα Χριστούγεννα είναι μια περίοδος που μας καλεί σε περισυλλογή. Αυτός ο σύλλογος έχει χτίσει την ιστορία και τον θρύλο του. Είμαστε ο σύλλογος με τα μεγαλύτερα έσοδα στον κόσμο σύμφωνα με τη Deloitte και ο πιο πολύτιμος σύμφωνα με το Forbes. Αυτό μας επέτρεψε να ζήσουμε τα τελευταία 15 χρόνια μία από τις πιο επιτυχημένες περιόδους μας, τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στο μπάσκετ.Και τα Χριστούγεννα είναι επίσης καιρός για προβληματισμό. Και η μεγαλύτερη ανησυχία της Ρεάλ Μαδρίτης είναι η διαιτητική κατάσταση. Όπως γνωρίζετε καλά, η εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση που προέκυψε με την ' υπόθεση Νεγκρέιρα ' επί σχεδόν δύο δεκαετίες απαιτεί δικαιοσύνη. Είναι απολύτως ακατανόητο ότι οι θεσμοί άφησαν τη Ρεάλ Μαδρίτης μόνη σε αυτόν τον αγώνα.Πώς είναι δυνατόν ο πρόεδρος των διαιτητών να μας ζητά να το ξεχάσουμε; Πώς μπορούμε να ξεχάσουμε το μεγαλύτερο σκάνδαλο στην ιστορία του ποδοσφαίρου; Πώς μπορεί να συμπεριφέρεται έτσι η Ισπανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και η LaLiga; Έχουν καθήκον να διασφαλίζουν την ακεραιότητα.Η 'υπόθεση Νεγκρέιρα' είναι η σοβαρότερη υπόθεση στο ποδόσφαιρο σήμερα. Γνωρίζουμε ότι καταβλήθηκαν περισσότερα από 8 εκατομμύρια για τεχνικές εκθέσεις διαιτητών. Και επιπλέον, αυτές δεν παραδόθηκαν ποτέ στους προπονητές. Ποιος μπορεί να πιστέψει ότι πληρώθηκαν τόσα χρήματα για εκθέσεις, την ύπαρξη των οποίων ούτε καν γνώριζαν οι προπονητές; Αυτό καταδεικνύει την ανάγκη για μια ριζική αλλαγή.Χθες μας διαιτήτευσε ένας διαιτητής που, την παραμονή του τελικού Κυπέλλου, μας είχε απειλήσει με τη λήψη μέτρων κατά του συλλόγου μας. Και φαίνεται πως τα μαρκαρίσματα που δέχθηκαν οι Βινίσιους και Ροντρίγκο δεν θεωρούνται πέναλτι. Αυτή είναι η “καινοτομία” της φετινής σεζόν.Είναι πιθανό κάποιοι σύλλογοι να έχουν υποβιβαστεί ως θύματα της “υπόθεσης Νεγκρέιρα”. Το ισπανικό ποδόσφαιρο έχει πληγεί και πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη. Μην ξεχνάτε ότι ο ανακριτής της υπόθεσης τη χαρακτήρισε ως συστημική διαφθορά. Και η Μπαρτσελόνα αναγνώρισε ότι γίνονταν αυτές οι πληρωμές επειδή “ήταν βολικές”. Γιατί; Για ποιο λόγο; Η Ρεάλ Μαδρίτης θα συνεχίσει να επιμένει και εσείς, τα μέσα ενημέρωσης, παίζετε θεμελιώδη ρόλο.

Πέρα από αυτή την υπόθεση, είμαστε γεμάτοι ενθουσιασμό. Βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο των έργων του Μπερναμπέου. Ο αγώνας του NFL επέτρεψε σε όλο τον κόσμο να απολαύσει το στάδιο, ένα από τα μεγάλα αξιοθέατα της Μαδρίτης. Ζούμε εποχές αλλαγών. Μοιραζόμαστε το πάθος για τον αθλητισμό και από τη Ρεάλ Μαδρίτης σας ευχαριστούμε για το έργο σας. Και κλείνω, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου και προσωπικά, ευχόμενος σε όλους Καλά Χριστούγεννα».