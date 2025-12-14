Νίκολιτς: «Συγχαρητήρια στον Λιούμπιτσιτς και τον Χρυσόπουλο, ευχαριστούμε τον κόσμο μας»
Νίκολιτς: «Συγχαρητήρια στον Λιούμπιτσιτς και τον Χρυσόπουλο, ευχαριστούμε τον κόσμο μας»
Όσα δήλωσε ο Σέρβος τεχνικός μετά τον περίπατο της ομάδας του στο Αγρίνιο
Η ΑΕΚ είχε ένα εκρηκτικό βράδυ στο Αγρίνιο απέναντι στον Παναιτωλικό, τον ισοπέδωσε με 5-0 και συνεχίζει να κινείται σε τροχιά πρώτης θέσης.
Ο Μάρκο Νίκολιτς μετά το τέλος του αγώνα είχε να πει μόνο καλά για την ομάδα του, ενώ έδωσε τα εύσημα σε Χρυσόπουλο και Λιούμπιτσιτς.
Αναλυτικά όσα είπε ο προπονητής της ΑΕΚ
«Ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι, δίκαιη νίκη με μεγάλη διαφορά. Είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι από την εμφάνιση. Μεγάλο μπράβο και στον Λιούμπιτσιτς και στον Χρυσόπουλο για τα γκολ που πέτυχαν.
Ο Λιούμπιτσιτς το είχα πει και στον ίδιο, άξιζε αυτά τα λεπτά, τα είχε πάρει και στην προηγούμενη αναμέτρηση και στη νέα του θέση ήταν εξαιρετικός. Πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους φιλάθλους μας. Επιστρέφουμε και η προσοχή μας είναι στην επόμενη αναμέτρηση».
