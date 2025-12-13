La Liga: Με λυτρωτή τον Γκριεζμάν επέστρεψε στις νίκες η Ατλέτικο Μαδρίτης, 2-1 τη Βαλένθια, δείτε τα γκολ
La Liga: Με λυτρωτή τον Γκριεζμάν επέστρεψε στις νίκες η Ατλέτικο Μαδρίτης, 2-1 τη Βαλένθια, δείτε τα γκολ

Η ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε μετρούσε δύο σερί ήττες στη La Liga

La Liga: Με λυτρωτή τον Γκριεζμάν επέστρεψε στις νίκες η Ατλέτικο Μαδρίτης, 2-1 τη Βαλένθια, δείτε τα γκολ

Μετά από δύο σερί ήττες (Αθλέτικ Μπιλμπάο, Μπαρτσελόνα) στη La Liga, η Ατλέτικο Μαδρίτης επέστρεψε στα νικηφόρα αποτελέσματα. Επικράτησε δύσκολα στο «Μετροπολιτάνο» με 2-1 επί της Βαλένθια, η οποία με τη σειρά της έμεινε για τρίτο σερί ματς χωρίς «τρίποντο» και στις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας.

Τη λύση για τους «ροχιμπλάνκος» έδωσε ο Αντουάν Γκριεζμάν στο 74', με τον Γάλλο να έρχεται από τον πάγκο στο ματς (στο 59' πήρε την θέση του Αλβαρες) και να «λυτρώνει» την ομάδα του μετά από ασίστ του Πιούμπιλ. Με το «τρίποντο» αυτό κι έχοντας παιχνίδι περισσότερο, το συγκρότημα του Ντιέγκο Σιμεόνε, πλησίασε στον ένα βαθμό την τρίτη της κατάταξης, Βιγιαρεάλ, η οποία όμως έχει δύο αγώνες λιγότερους. 

La Liga (16η)

Σοσιεδάδ-Τζιρόνα 1-2 (35' Γουέδες - 76',84' Τσιγκάνκοφ)

REAL SOCIEDAD 1 - 2 GIRONA FC | RESUMEN LALIGA EA SPORTS

Ατλέτικο Μαδρίτης-Βαλένθια 2-1 (17' Κόκε, 74' Γκριεζμάν - 63' Μπελτράν)


ATLÉTICO DE MADRID 2 - 1 VALENCIA CF | RESUMEN LALIGA EA SPORTS

Μαγιόρκα-Ελτσε 13/12

Μπαρτσελόνα-Οσασούνα 13/12

Χετάφε-Εσπανιόλ 13/12

Σεβίλη-Οβιέδο 14/12

Θέλτα-Αθλέτικ Μπιλμπάο 14/12

Λεβάντε-Βιγιαρεάλ 14/12

Αλαβές-Ρεάλ Μαδρίτης 14/12

Ράγιο Βαγεκάνο-Μπέτις 15/12

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 15 αγώνες)

Μπαρτσελόνα 40 -16αγ.

Ρεάλ Μαδρίτης 36 -16αγ.

Βιγιαρεάλ 35

Ατλέτικο Μαδρίτης 34 -17αγ.

Εσπανιόλ 27

Μπέτις 24

Αθλέτικ Μπιλμπάο 23 -16αγ.

Χετάφε 20

Έλτσε 19

Θέλτα 19

Αλαβές 18

Ράγιο Βαγεκάνο 17

Σεβίλλη 17

Ρεάλ Σοσιεδάδ 16 -16αγ.

Οσασούνα 15

Βαλένθια 15 -16αγ.

Τζιρόνα 15 -16αγ.

Μαγιόρκα 14

Οβιέδο 10

Λεβάντε 9

