Super League 2: Ασταμάτητη η Καλαμάτα 2-0 εκτός έδρας το Αιγάλεω, διπλό της Μαρκό στη Σύρο, δείτε τα γκολ

Δεν σταματάει πουθενά η Καλαμάτα στον δρόμο για την επιστροφή της στα μεγάλα σαλόνια. Η ομάδα της Μεσσηνίας επικράτησε με 2-0 κόντρα στο Αιγάλεω και αύξησε τη διαφορά στο +5 με παιχνίδι περισσότερο από τον Πανιώνιο.



Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυναμικά στο παιχνίδι και είχαν τεράστια ευκαιρία να ανοίξουν το σκορ στο 22ο λεπτό. Συγκεκριμένα, ο Αθανασακόπουλος βρήκε χώρο έξω από την περιοχή, δοκίμασε το σουτ αλλά η μπάλα σταμάτησε στο κάθετο δοκάρι του Γκέλιου.

Στην επόμενη φάση, η Καλαμάτα ήταν εκείνη που άνοιξε το σκορ στο 23ο λεπτό, όταν μετά από εκτέλεση φάουλ, οι αμυντικοί του Αιγάλεω δεν κατάφερε να απομακρύνει και ο Στρούγγης με σουτ από κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1. Οι δύο ομάδες είχαν τις στιγμές για να βρουν το γκολ όμως η Καλαμάτα το κατάφερε και... σφράγισε τη νίκη.

Στο 77', μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο Μάντζης πήδηξε πιο ψηλά από όλους και με καρφωτή κεφαλιά νίκησε τον Καραργύρη για το 0-2. Αυτό ήταν και το τελικό σκορ της αναμέτρησης, με την Καλαμάτα να αυξάνει τη διαφορά και να εδραιώνεται στην κορυφή για ακόμη μία αγωνιστική.

Αιγάλεω: Καραργύρης, Τάμπας, Ζιούλης, Ευαγγέλου (35′ λ.τ Απαλοδήμας), Τάτσης (60′ Τσιλιγγίρης), Κωστόπουλος, Βάρκας (60′ Ουνγιαλίδης), Καραμπάς, Αθανασακόπουλος (75′ Γιαννίκος), Φοφανά (75′ Ενομό), Κωστέας.

Καλαμάτα: Γκέλιος, Βαφέας, Στρούγγης, Λυμπεράκης, Καλουτσικίδης, Οικονόμου, Κατάλντι (69′ Τσορνομάζ), Παμλίδης (78′ Κωτσόπουλος), Μάντζης (78′ Μπρούνο Γκάμα), Μορέιρα (69′ Μιράντα), Τσέλιος.

Η Μαρκό 2-0 την Ελλάς στη Σύρο

«Φρένο» στην ανοδική πορεία της Ελλάς Σύρου έβαλε το μεσημέρι του Σαββάτου (13/12) η Μαρκό, που επικράτησε με 0-2 των νησιωτών στο Δημοτικό γήπεδο Ερμούπολης, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής.

Η ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου με αυτό το τρίποντο παρέμεινε στην 3η θέση του Νοτίου Ομίλου της Superleague 2 και αύξησε περισσότερο τις πιθανότητές της να βρεθεί στα Playoffs, ενώ εκείνη του Παναγιώτη Χριστοφιλέα υπέστη μόλις την δεύτερη ήττα μέσα στο «σπίτι» της.

Οι φιλοξενούμενοι ξεκίνησαν καλύτερα το ματς και πήραν «κεφάλι» στο σκορ στο 17ο λεπτό. Έπειτα από εκτέλεση φάουλ και αδράνεια στην περιοχή του Γκίνη, η μπάλα έφτασε στον αμαρκάριστο Παυλίδη που με ψύχραιμο πλασέ άνοιξε το σκορ.

Πριν προλάβει να συνέλθει από το πρώτο γκολ, η ομάδα του Παναγιώτη Χριστοφιλέα δέχθηκε και δεύτερο. Ξανά από εκτέλεση φάουλ (με πάσα), έγινε η σέντρα από τα δεξιά και ο Προβυδάκης άθελά του έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του για το 0-2 στο 25', το οποίο ήταν και το σκορ ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μέρος οι Συριανοί πήραν την κατοχή της μπάλας και μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, ωστόσο σε καμία των περιπτώσεων δεν βρήκαν το γκολ που θα τους έβαζε ξανά στο ματς, με τους φιλοξενούμενους να διαχειρίζονται άψογα το υπέρ τους προβάδισμα και να φεύγουν από την πρωτεύουσα των Κυκλάδων με 3 πολύτιμους βαθμούς.

Σημειώνεται πως στο φινάλε υπήρξε μίνι-σύρραξη μεταξύ Σεμπά - Βερνάρδου και Φατιόν - Μουντρίχα, με τους ψυχραιμότερους να λειτουργούν ως «πυροσβέστες» και το συμβάν να λήγει ήρεμα.

Ελλάς Σύρου (Χριστοφιλέας): Γκίνης, Προβυδάκης, Σταματούλλας, Βλάχος, Γαρουφαλιάς (63′ Ζώνιος), Βερνάρδος, Γιάκος (80′ Καλός), Τριμμάτης, Κόλα, Μπάμπης (80′ Μούντριχας), Γκέζος.

Μαρκό (Παπαδόπουλος): Αυγερινός, Τσάκνης, Σμάλης, Μιγιενγκά, Παυλίδης (68′ Σεμπά), Αλεξόπουλος, Μιούλερ, Οικονομίδης, Ντέντλερ, Φατιόν, Κυριακίδης.



Όλα μηδέν στο Ρέντη

Όλα στο... μηδέν ανάμεσα στον Ολυμπιακό Β' (ντεμπούτο για τον Αλβάρο Ρούμπιο στον πάγκο) και την Athens Kallithea στο προπονητικό κέντρο του Ρέντη για τον Νότιο Όμιλο της Superleague 2, με τους γηπεδούχους να μένουν χωρίς νίκη για 7η συνεχόμενη αγωνιστική και οι φιλοξενούμενοι να χάνουν και άλλο έδαφος από την κορυφή.

Αμφότεροι είχαν τις στιγμές τους στο πρώτο μέρος για να ανοίξουν το σκορ ωστόσο χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία, με το πρώτο μέρος να λήγει χωρίς γκολ. Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός ήταν ανώτερος με πίεση ψηλά και με μία σπουδαία ευκαιρία με τον Μπιλάλ, χωρίς όμως να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα.





Στο 2ο λεπτό των καθυστερήσεων, οι «ερυθρόλευκοι» άγγιξαν το 1-0 όμως ο Παπαδόπουλος απέκρουσε εντυπωσιακά το σουτ του Αργυρίου. Οι φιλοξενούμενοι κράτησαν πιο παθητικό ρόλο και παρά το επιθετικό σχήμα του Ρούμπιο, κράτησαν το ματς χωρίς σκορ μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, με τις δύο ομάδες να μοιράζονται τον έναν βαθμό.

Ολυμπιακός Β: Κουράκλης, Γκοτζαμανίδης, Μπιλάλ (73 Μαρτίνης), Λιάτσος (63′ Λιατσικούρας), Ζουγλής (85′ Λώλης), Κουτσογούλας, Πνευμονίδης, Κεϊτά, Τουφάκης (85′ Αλαφάκης), Κουτσίδης, Ρολάκης (73′ Αργυρίου).

Athens Kallithea: Παπαδόπουλος, Φροσύνης, Μαυριάς (56′ Βασιλόγιαννης), Παϊσάο (56′ Γκαντίγιο), Σωτηράκος, Προδρομίτης, Πασαλίδης, Γκολφίνος (73′ Γερολέμου), Μεταξάς, Ματίγια, Ντεντάκης.

Τα αποτελέσματα

Σάββατο 13/12

Ολυμπιακός Β' - Athens Kallithea 0-0

Ελλάς Σύρου - Μαρκό 0-2

Αιγάλεω - Καλαμάτα 0-2

Κυριακή 14/12

Χανιά - Παναργειακός 15:00

Ηλιούπολη - Πανιώνιος 15:00

Βαθμολογία

1. Καλαμάτα 38

2. Πανιώνιος 33

3. Μαρκό 25

4. Athens Kallithea 21

5. Ελλάς Σύρου 19

6. Ολυμπιακός Β' 15

7. Αιγάλεω 14

8. Χανιά 9

9. Ηλιούπολη 7

10. Παναργειακός 4

*Αιγάλεω και Ολυμπιακός Β, Χανιά, Παναργειακός, Ηλιούπολη και Πανιώνιος έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο.