Το μήνυμα στήριξης των παικτών του Αστέρα Τρίπολης στον Σιλά ο οποίος έχασε τη σύζυγό του: Κουράγιο, αδερφέ, βίντεο
SPORTS
Αστέρας Τρίπολης Λεβαδειακός Ισιαγκά Σιλά

Το μήνυμα στήριξης των παικτών του Αστέρα Τρίπολης στον Σιλά ο οποίος έχασε τη σύζυγό του: Κουράγιο, αδερφέ, βίντεο

Δεν ξέχασαν τον Σιλά οι συμπαίκτες του στον Αστέρα Τρίπολης

Το μήνυμα στήριξης των παικτών του Αστέρα Τρίπολης στον Σιλά ο οποίος έχασε τη σύζυγό του: Κουράγιο, αδερφέ, βίντεο

Λίγες ώρες πριν από τη σέντρα του αγώνα του Αστέρα Τρίπολης με τον Λεβαδειακό ο ποδοσφαιριστής της ομάδας της Αρκαδίας, Ισιαγκά Σιλά έχασε ξαφνικά τη σύζυγό του. 

Στο στρατόπεδο του Αστέρα σοκαρίστηκαν από την είδηση και οι συμπαίκτες του θέλησαν να στείλουν στον Σιλά ένα μήνυμα μέσω της τηλεόρασης για τις δύσκολες ώρες που περνάει. 

Δείτε ΕΔΩ βίντεο 

Κατά την είσοδο των ομάδων στον αγωνιστικό χώρο του «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» ο αρχηγός της ομάδας, Νίκος Παπαδόπουλος, κρατούσε φανέλα του Σιλά.

Από την πλευρά του ο εκ των αρχηγός της ομάδας, Κώστας Τριανταφυλλόπουλος, κρατούσε «πλακάτ» το οποίο  έγραφε:«Courage, frère», δηλαδή «Κουράγιο, αδερφέ» στα γαλλικά.

Όπως προαναφέραμε ο Σιλά δεν είναι στην αποστολή των Αρκάδων, καθώς βρίσκεται ήδη στο πλευρό της οικογένειας του σε αυτές τις τραγικές ώρες.


6768810
6768833
Κλείσιμο
6768808_2





Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Zero Drop: Καμία σταγόνα νερού χαμένη

Με απόλυτη επιτυχία και με μετρήσιμα αποτελέσματα, που αποδεικνύουν ότι η συνεργασία ιδιωτικού - δημόσιου τομέα μπορεί να κάνει τη μεγάλη διαφορά, ολοκληρώθηκαν τα έργα βιώσιμης διαχείρισης νερού στο Δήμο Τανάγρας, κατά τη δεύτερη φάση του προγράμματος Zero Drop Mornos.

COSMOTE CINEMA CHRISTMAS HD: Το χριστουγεννιάτικο κανάλι-θεσμός της COSMOTE TV επιστρέφει δυναμικά

Διαθέσιμο από την Παρασκευή 5/12 έως και την Τετάρτη 7/1, με 4 καθημερινές back-2-back προβολές ταινιών - Με πάνω από 130 ταινίες για όλη την οικογένεια και περισσότερες από 25 ταινίες σε Α’ τηλεοπτική προβολή

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης