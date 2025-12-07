Το μήνυμα στήριξης των παικτών του Αστέρα Τρίπολης στον Σιλά ο οποίος έχασε τη σύζυγό του: Κουράγιο, αδερφέ, βίντεο

Λίγες ώρες πριν από τη σέντρα του αγώνα του Αστέρα Τρίπολης με τον Λεβαδειακό ο ποδοσφαιριστής της ομάδας της Αρκαδίας, Ισιαγκά Σιλά έχασε ξαφνικά τη σύζυγό του.



Στο στρατόπεδο του Αστέρα σοκαρίστηκαν από την είδηση και οι συμπαίκτες του θέλησαν να στείλουν στον Σιλά ένα μήνυμα μέσω της τηλεόρασης για τις δύσκολες ώρες που περνάει.



Κατά την είσοδο των ομάδων στον αγωνιστικό χώρο του «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» ο αρχηγός της ομάδας, Νίκος Παπαδόπουλος, κρατούσε φανέλα του Σιλά.

Από την πλευρά του ο εκ των αρχηγός της ομάδας, Κώστας Τριανταφυλλόπουλος, κρατούσε «πλακάτ» το οποίο έγραφε:«Courage, frère», δηλαδή «Κουράγιο, αδερφέ» στα γαλλικά.

Όπως προαναφέραμε ο Σιλά δεν είναι στην αποστολή των Αρκάδων, καθώς βρίσκεται ήδη στο πλευρό της οικογένειας του σε αυτές τις τραγικές ώρες.





