Μπαρτζώκας για το Ολυμπιακός - Φενέρ που αναβλήθηκε: Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι εμείς θέλαμε να παίξουμε

Μετά το παιχνίδι με την ΑΕΚ στο ΣΕΦ ο τεχνικός του Ολυμπιακού ρωτήθηκε για το ματς με τη Φενέρ που αναβλήθηκε λόγω της κακοκαιρίας. Γιώργος Μπαρτζώκας ξεκαθάρισε ότι ο Ολυμπιακός ήθελε να παίξει την Παρασκευή και εξήγησε το πρόβλημα που δημιουργεί στην ομάδα το σενάριο το ματς να διεξαχθεί στις 30 Δεκεμβρίου.



«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι εμείς θέλαμε να παίξουμε το παιχνίδι προχθές. Το μόνο που θα σας πω είναι ότι αν τελικά γίνει 30 Δεκεμβρίου, που δεν είναι σίγουρο, εμείς θα χάσουμε τις δύο ημέρες των Χριστουγέννων που θα μπορούσαμε να περάσουμε σπίτι μας με τις οικογένειες μας, αμέσως μετά το ματς με την Μπολόνια. Αν παίξουμε 30 Δεκεμβρίου, θα περάσουμε όλες τις ημέρες των γιορτών στο γήπεδο, γιατί δεν θα έχουμε κανένα ρεπό.



Ταυτόχρονα, το ήδη φοβερά βεβαρημένο πρόγραμμα του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου γίνεται ακόμα πιο βεβαρημένο. Άρα λοιπόν θέλαμε να παίξουμε. Από εκεί και πέρα τα δεδομένα ήταν αυτά. Δεν παίξαμε και έπρεπε να είμαστε πιο φρέσκοι, να παίξουμε μεγαλύτερη ταχύτητα και ένταση και δεν το κάναμε. Αυτό είναι σίγουρα ένα πρόβλημα».