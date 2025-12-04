Γιαννακόπουλος: Παραχωρούμε στον Ολυμπιακό το ΟΑΚΑ να έρθει να παίξει δωρεάν, βίντεο
SPORTS
Δημήτρης Γιαννακόπουλος Παναθηναϊκός Ολυμπιακός Φενέρ

Γιαννακόπουλος: Παραχωρούμε στον Ολυμπιακό το ΟΑΚΑ να έρθει να παίξει δωρεάν, βίντεο

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σχολίασε εκ νέου την αναβολή του αγώνα του Ολυμπιακού με την Εφές  δηλώνοντας ότι παραχωρεί το γήπεδο του Παναθηναϊκού στον αιώνιο αντίπαλο

Γιαννακόπουλος: Παραχωρούμε στον Ολυμπιακό το ΟΑΚΑ να έρθει να παίξει δωρεάν, βίντεο
196 ΣΧΟΛΙΑ
Νέο  story στο Instagram από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Φενέρ το οποίο αναβλήθηκε λόγω κακοκαιρίας. 

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός που πριν ανακοινωθεί η αναβολή είχε πει στο Instagram πως περιμένει να πάει με 0-20 το παιχνίδι στην Φενέρ «επέστρεψε» με νέο βίντεο. 

«Εμείς σαν Παναθηναϊκός παραχωρούμε απόψε το ΟΑΚΑ που έχουμε επενδύσει 25 εκατομμύρια, στον Ολυμπιακό να έρθει να παίξει δωρεάν. Σοβαρά μιλάω. Ελάτε να παίξετε στο ΟΑΚΑ, σας το κάνω δώρο» είπε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σε βίντεο που ανέβασε πριν ανέβει στο αεροπλάνο. 

Τόνισε ακόμα πως θα σχολιάσει σύντομα και την απόφαση της Πολιτείας για αναβολή.



Γιαννακόπουλος - Παραχώρηση ΟΑΚΑ
196 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Garmin: ηγέτης και στα ηλεκτρονικά για σκάφη

Με λύσεις που περιλαμβάνουν GPS Plotter, βυθόμετρα, όργανα, αυτόματο πιλότο, ηχοσυστήματα, VHF, κάμερες, ραντάρ και πολλά ακόμα, μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες κάθε σκάφους.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης