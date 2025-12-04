Γιαννακόπουλος: Παραχωρούμε στον Ολυμπιακό το ΟΑΚΑ να έρθει να παίξει δωρεάν, βίντεο
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σχολίασε εκ νέου την αναβολή του αγώνα του Ολυμπιακού με την Εφές δηλώνοντας ότι παραχωρεί το γήπεδο του Παναθηναϊκού στον αιώνιο αντίπαλο
Νέο story στο Instagram από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Φενέρ το οποίο αναβλήθηκε λόγω κακοκαιρίας.
Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός που πριν ανακοινωθεί η αναβολή είχε πει στο Instagram πως περιμένει να πάει με 0-20 το παιχνίδι στην Φενέρ «επέστρεψε» με νέο βίντεο.
«Εμείς σαν Παναθηναϊκός παραχωρούμε απόψε το ΟΑΚΑ που έχουμε επενδύσει 25 εκατομμύρια, στον Ολυμπιακό να έρθει να παίξει δωρεάν. Σοβαρά μιλάω. Ελάτε να παίξετε στο ΟΑΚΑ, σας το κάνω δώρο» είπε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σε βίντεο που ανέβασε πριν ανέβει στο αεροπλάνο.
Τόνισε ακόμα πως θα σχολιάσει σύντομα και την απόφαση της Πολιτείας για αναβολή.
