Γιαννακόπουλος: Παραχωρούμε στον Ολυμπιακό το ΟΑΚΑ να έρθει να παίξει δωρεάν, βίντεο

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σχολίασε εκ νέου την αναβολή του αγώνα του Ολυμπιακού με την Εφές δηλώνοντας ότι παραχωρεί το γήπεδο του Παναθηναϊκού στον αιώνιο αντίπαλο