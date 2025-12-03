Ο Γενικός διευθυντής της DigiCar, Δημήτρης Δαλιάνης, μας εξηγεί πώς η εταιρεία επιταχύνει τη μετάβαση επιχειρήσεων και ιδιωτών στην ηλεκτροκίνηση, με ευέλικτες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες leasing ηλεκτρικών οχημάτων
Η βαθμολογία της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας μετά την ισοπαλία στο Άρης - ΠΑΟΚ
Η βαθμολογία της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας μετά την ισοπαλία στο Άρης - ΠΑΟΚ
Λεβαδειακός και ΑΕΚ έχουν «κλειδώσει» την τετράδα, τι χρειάζονται Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός
Ο Άρης έμεινε εν τέλει στο 1-1 με τον ΠΑΟΚ στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο Άρης κρατούσε αρχικά τη νίκη χάρις στο γκολ του Ντούντου αλλά ο ΠΑΟΚ στο τέλος ισοφάρισε με τον Γιακουμάκη. Το σύνολο του Μανόλο Χιμένεθ εάν νικούσε θα είχε διασφαλίσει για τα καλά την 4άδα αλλά αυτό τελικώς δεν συνέβη.
Αυτό το 1-1 του στερεί αυτή τη δυνατότητα. Αντίθετα, Λεβαδειακός και ΑΕΚ έχουν κλειδώσει την πρώτη τετράδα με το απόλυτο. Πλέον Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός με τρίποντο θα κλειδώσουν την τετράδα. Φυσικά μεγάλη σημασία έχει και η κατάταξη, καθώς θα κρίνει τις έδρες των ρεβάνς των ημιτελικών.
Οι Πειραιώτες με νίκη θα είναι πρώτοι λόγω καλύτερης επίθεσης, καθώς ήδη έχουν 12 γκολ, ο Λεβαδειακός 10 και η ΑΕΚ 6. Από την πλευρά τους οι Πράσινοι θέλουν νίκη με διαφορά δυο γκολ, ώστε να φτάσουν τον συντελεστή τους στο 6-1 και θα αφήσουν τον Δικέφαλο στην 4η θέση.
Σε περίπτωση που οι Αιώνιοι κάνουν τις δυο νίκες ο Άρης θα είναι 5ος, 6ος ο ΟΦΗ και οι ομάδες του 7-9 που έχουν ήδη προκριθεί θα μείνουν σταθερές.
Τα παιχνίδια που απομένουν για την ολοκλήρωση της League Phase
Ηρακλής - Παναιτωλικός (4/12)
Καβάλα-Παναθηναϊκός (17/12)
Ολυμπιακός-Ηρακλής (17/12)
ΠΑΟΚ - Μαρκό (17/12)
Η βαθμολογία
Ομάδα Γκολ Βαθμοί
1. Λεβαδειακός 10-3 12
2. ΑΕΚ 6-1 12
3. Άρης 6-2 10
Αυτό το 1-1 του στερεί αυτή τη δυνατότητα. Αντίθετα, Λεβαδειακός και ΑΕΚ έχουν κλειδώσει την πρώτη τετράδα με το απόλυτο. Πλέον Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός με τρίποντο θα κλειδώσουν την τετράδα. Φυσικά μεγάλη σημασία έχει και η κατάταξη, καθώς θα κρίνει τις έδρες των ρεβάνς των ημιτελικών.
Οι Πειραιώτες με νίκη θα είναι πρώτοι λόγω καλύτερης επίθεσης, καθώς ήδη έχουν 12 γκολ, ο Λεβαδειακός 10 και η ΑΕΚ 6. Από την πλευρά τους οι Πράσινοι θέλουν νίκη με διαφορά δυο γκολ, ώστε να φτάσουν τον συντελεστή τους στο 6-1 και θα αφήσουν τον Δικέφαλο στην 4η θέση.
Σε περίπτωση που οι Αιώνιοι κάνουν τις δυο νίκες ο Άρης θα είναι 5ος, 6ος ο ΟΦΗ και οι ομάδες του 7-9 που έχουν ήδη προκριθεί θα μείνουν σταθερές.
Τα παιχνίδια που απομένουν για την ολοκλήρωση της League Phase
Ηρακλής - Παναιτωλικός (4/12)
Καβάλα-Παναθηναϊκός (17/12)
Ολυμπιακός-Ηρακλής (17/12)
ΠΑΟΚ - Μαρκό (17/12)
Η βαθμολογία
Ομάδα Γκολ Βαθμοί
1. Λεβαδειακός 10-3 12
2. ΑΕΚ 6-1 12
3. Άρης 6-2 10
4. Ολυμπιακός 12-3 9
------------------------------------------------
5. ΟΦΗ 7-3 9
6. Παναθηναϊκός 4-1 9
7. Βόλος 10-7 7
8. Ατρόμητος 7-5 7
9. Κηφισιά 4-4 5
10. Αστέρας Aktor 7-4 4
11. ΠΑΟΚ 6-6 4
12. Παναιτωλικός 5-4 3
------------------------------------------------
13. Ηρακλής 2-3 3
14. Athens Kallithea 3-5 3
15. Ελλάς Σύρου 8-13 3
16. Μαρκό 3-6 1
17. Καβάλα 2-6 1
18. ΑΕΛ Novibet 4-9 1
19. Ηλιούπολη 1-10 0
20. Αιγάλεω 1-13 0
* Ο Ηρακλής έχει δύο ματς λιγότερα. Ένα ματς λιγότερο έχουν Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, Παναιτωλικός, Μαρκό, Καβάλα.
Aναλυτικά τα κριτήρια ισοβαθμίας, τι ισχύει σε κάθε φάση και τη βαθμολογία:
Κριτήρια ισοβαθμίας
1. Διαφορά τερμάτων
2. Καλύτερη επίθεση
3. Καλύτερη επίθεση εκτός έδρας
4. Περισσότερες νίκες
5. Περισσότερες εκτός έδρας νίκες
6. Μεγαλύτερη βαθμολογία κατά την περίοδο 2024-25
Play - offs
Συμμετέχουν οι ομάδες από τις θέσεις 5-12. Οι ομάδες από τις θέσεις 1-4 περνάνε κατευθείαν στα προημιτελικά.
Τα ζευγάρια θα βγουν ανάλογα με την κατάταξη του League Phase
5ος-12ος, 6ος-11ος, 7ος-10ος, 8ος-9ος
Μονοί αγώνες
Γηπεδούχος η ομάδα που τερμάτισε πιο ψηλά στη League Phase
Σε περίπτωση ισοπαλίας δεν υπάρχει παράταση, απευθείας πέναλτι
Προημιτελικοί
Μονοί αγώνες
Γηπεδούχος η ομάδα που τερμάτισε πιο ψηλά στη League Phase.
Ζευγάρια με βάση την κατάταξη:
1ος - νικητής του ζευγαριού 8ος-9ος
2ος - νικητής του ζευγαριού 7ος-10ος
3ος - νικητής του ζευγαριού 6ος-11ος
4ος - νικητής του ζευγαριού 5ος-12ος
Δεν υπάρχει παράταση σε περίπτωση ισοπαλίας, απευθείας πέναλτι
Ημιτελικοί
Διπλοί αγώνες με παράταση και πέναλτι
Ζευγάρια:
1ος ημιτελικός: ο νικητής του ζευγαριού 1ος vs 8ος/9ος με τον νικητή του ζευγαριού 4ος vs 5ος/12ος
2ος ημιτελικός: ο νικητής του ζευγαριού 2ος vs 7ος/10ος με τον νικητή του ζευγαριού 3ος vs 6ος/11ος
Οι ρεβάνς θα γίνουν στις έδρες των ζευγαριών που προκύπτουν από τον 1ο και τον 2ο της League Phase
Τελικός
Γήπεδο: ΟΑΚΑ στις 25 Απριλίου 2026
Ισχύει κανονικά παράταση και πέναλτι αν προκύψει
Γηπεδούχος η ομάδα που θα προκύψει από τον 1ο ημιτελικό
Πηγή:www.gazzetta.gr
Ειδήσεις σήμερα
Live: Όλος ο ΣΥΡΙΖΑ, νυν και πρώην στο «Παλλάς» για το βιβλίο Τσίπρα, παρόντες Φάμελλος, Χαρίτσης και άλλοι 25 βουλευτές
Στο φως φωτογραφίες από το νησί κολαστήριο του Έπσταϊν: Ντοκουμέντα από την πολυτελή έπαυλη
Μαρία Πολύζου για τη σεξουαλική κακοποίηση από τον πατέρα της στα 11 της: Προσπάθησα δύο φορές να βάλω τέλος στη ζωή μου
------------------------------------------------
5. ΟΦΗ 7-3 9
6. Παναθηναϊκός 4-1 9
7. Βόλος 10-7 7
8. Ατρόμητος 7-5 7
9. Κηφισιά 4-4 5
10. Αστέρας Aktor 7-4 4
11. ΠΑΟΚ 6-6 4
12. Παναιτωλικός 5-4 3
------------------------------------------------
13. Ηρακλής 2-3 3
14. Athens Kallithea 3-5 3
15. Ελλάς Σύρου 8-13 3
16. Μαρκό 3-6 1
17. Καβάλα 2-6 1
18. ΑΕΛ Novibet 4-9 1
19. Ηλιούπολη 1-10 0
20. Αιγάλεω 1-13 0
* Ο Ηρακλής έχει δύο ματς λιγότερα. Ένα ματς λιγότερο έχουν Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, Παναιτωλικός, Μαρκό, Καβάλα.
Aναλυτικά τα κριτήρια ισοβαθμίας, τι ισχύει σε κάθε φάση και τη βαθμολογία:
Κριτήρια ισοβαθμίας
1. Διαφορά τερμάτων
2. Καλύτερη επίθεση
3. Καλύτερη επίθεση εκτός έδρας
4. Περισσότερες νίκες
5. Περισσότερες εκτός έδρας νίκες
6. Μεγαλύτερη βαθμολογία κατά την περίοδο 2024-25
Play - offs
Συμμετέχουν οι ομάδες από τις θέσεις 5-12. Οι ομάδες από τις θέσεις 1-4 περνάνε κατευθείαν στα προημιτελικά.
Τα ζευγάρια θα βγουν ανάλογα με την κατάταξη του League Phase
5ος-12ος, 6ος-11ος, 7ος-10ος, 8ος-9ος
Μονοί αγώνες
Γηπεδούχος η ομάδα που τερμάτισε πιο ψηλά στη League Phase
Σε περίπτωση ισοπαλίας δεν υπάρχει παράταση, απευθείας πέναλτι
Προημιτελικοί
Μονοί αγώνες
Γηπεδούχος η ομάδα που τερμάτισε πιο ψηλά στη League Phase.
Ζευγάρια με βάση την κατάταξη:
1ος - νικητής του ζευγαριού 8ος-9ος
2ος - νικητής του ζευγαριού 7ος-10ος
3ος - νικητής του ζευγαριού 6ος-11ος
4ος - νικητής του ζευγαριού 5ος-12ος
Δεν υπάρχει παράταση σε περίπτωση ισοπαλίας, απευθείας πέναλτι
Ημιτελικοί
Διπλοί αγώνες με παράταση και πέναλτι
Ζευγάρια:
1ος ημιτελικός: ο νικητής του ζευγαριού 1ος vs 8ος/9ος με τον νικητή του ζευγαριού 4ος vs 5ος/12ος
2ος ημιτελικός: ο νικητής του ζευγαριού 2ος vs 7ος/10ος με τον νικητή του ζευγαριού 3ος vs 6ος/11ος
Οι ρεβάνς θα γίνουν στις έδρες των ζευγαριών που προκύπτουν από τον 1ο και τον 2ο της League Phase
Τελικός
Γήπεδο: ΟΑΚΑ στις 25 Απριλίου 2026
Ισχύει κανονικά παράταση και πέναλτι αν προκύψει
Γηπεδούχος η ομάδα που θα προκύψει από τον 1ο ημιτελικό
Πηγή:www.gazzetta.gr
Ειδήσεις σήμερα
Live: Όλος ο ΣΥΡΙΖΑ, νυν και πρώην στο «Παλλάς» για το βιβλίο Τσίπρα, παρόντες Φάμελλος, Χαρίτσης και άλλοι 25 βουλευτές
Στο φως φωτογραφίες από το νησί κολαστήριο του Έπσταϊν: Ντοκουμέντα από την πολυτελή έπαυλη
Μαρία Πολύζου για τη σεξουαλική κακοποίηση από τον πατέρα της στα 11 της: Προσπάθησα δύο φορές να βάλω τέλος στη ζωή μου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα