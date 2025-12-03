Η βαθμολογία της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας μετά την ισοπαλία στο Άρης - ΠΑΟΚ

σήμερα

4. Ολυμπιακός 12-3 9------------------------------------------------5. ΟΦΗ 7-3 96. Παναθηναϊκός 4-1 97. Βόλος 10-7 78. Ατρόμητος 7-5 79. Κηφισιά 4-4 510. Αστέρας Aktor 7-4 411. ΠΑΟΚ 6-6 412. Παναιτωλικός 5-4 3------------------------------------------------13. Ηρακλής 2-3 314. Athens Kallithea 3-5 315. Ελλάς Σύρου 8-13 316. Μαρκό 3-6 117. Καβάλα 2-6 118. ΑΕΛ Novibet 4-9 119. Ηλιούπολη 1-10 020. Αιγάλεω 1-13 0* Ο Ηρακλής έχει δύο ματς λιγότερα. Ένα ματς λιγότερο έχουν Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, Παναιτωλικός, Μαρκό, Καβάλα.Κριτήρια ισοβαθμίας1. Διαφορά τερμάτων2. Καλύτερη επίθεση3. Καλύτερη επίθεση εκτός έδρας4. Περισσότερες νίκες5. Περισσότερες εκτός έδρας νίκες6. Μεγαλύτερη βαθμολογία κατά την περίοδο 2024-25Συμμετέχουν οι ομάδες από τις θέσεις 5-12. Οι ομάδες από τις θέσεις 1-4 περνάνε κατευθείαν στα προημιτελικά.Τα ζευγάρια θα βγουν ανάλογα με την κατάταξη του League Phase5ος-12ος, 6ος-11ος, 7ος-10ος, 8ος-9οςΜονοί αγώνεςΓηπεδούχος η ομάδα που τερμάτισε πιο ψηλά στη League PhaseΣε περίπτωση ισοπαλίας δεν υπάρχει παράταση, απευθείας πέναλτιΜονοί αγώνεςΓηπεδούχος η ομάδα που τερμάτισε πιο ψηλά στη League Phase.Ζευγάρια με βάση την κατάταξη:1ος - νικητής του ζευγαριού 8ος-9ος2ος - νικητής του ζευγαριού 7ος-10ος3ος - νικητής του ζευγαριού 6ος-11ος4ος - νικητής του ζευγαριού 5ος-12οςΔεν υπάρχει παράταση σε περίπτωση ισοπαλίας, απευθείας πέναλτιΔιπλοί αγώνες με παράταση και πέναλτιΖευγάρια:1ος ημιτελικός: ο νικητής του ζευγαριού 1ος vs 8ος/9ος με τον νικητή του ζευγαριού 4ος vs 5ος/12ος2ος ημιτελικός: ο νικητής του ζευγαριού 2ος vs 7ος/10ος με τον νικητή του ζευγαριού 3ος vs 6ος/11οςΟι ρεβάνς θα γίνουν στις έδρες των ζευγαριών που προκύπτουν από τον 1ο και τον 2ο της League PhaseΓήπεδο: ΟΑΚΑ στις 25 Απριλίου 2026Ισχύει κανονικά παράταση και πέναλτι αν προκύψειΓηπεδούχος η ομάδα που θα προκύψει από τον 1ο ημιτελικόΠηγή:www.gazzetta.gr