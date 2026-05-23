Η ασφάλεια σπιτιού Home On της Generali σου δίνει τη δυνατότητα να προσαρμόσεις καλύψεις, να έχεις άμεση βοήθεια και σιγουριά στην καθημερινότητά σου
Μπαρτζώκας: Κρίμα που δεν μπορώ να πάω στη συναυλία των Iron Maiden, βίντεο
Μπαρτζώκας: Κρίμα που δεν μπορώ να πάω στη συναυλία των Iron Maiden, βίντεο
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είναι φαν των Iron Maiden αλλά ο τελικός της Κυριακής δεν του επιτρέπει να πάει να τους δει στο ΟΑΚΑ
Και Iron Maiden είχε η συνέντευξη Τύπου για τον τελικό της Euroleague.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, που ακούει αυτού του είδους την μουσική, ρωτήθηκε εάν θα ήθελε να πάει στη συναυλία των Iron Maiden το βράδυ του Σαββάτου στο ΟΑΚΑ και απάντησε: «Θα είναι ωραία συναυλία, κρίμα που δεν θα μπορώ να πάω. Η κόρη μου είχε πάει στην προηγούμενη που ήταν στον ίδιο χώρο».
Φυσικά δεν θα μπορούσε να πάει αφού ο Ολυμπιακός παίζει την Κυριακή στον τελικό με τη Ρεάλ στο Final-4 της Αθήνας!
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, που ακούει αυτού του είδους την μουσική, ρωτήθηκε εάν θα ήθελε να πάει στη συναυλία των Iron Maiden το βράδυ του Σαββάτου στο ΟΑΚΑ και απάντησε: «Θα είναι ωραία συναυλία, κρίμα που δεν θα μπορώ να πάω. Η κόρη μου είχε πάει στην προηγούμενη που ήταν στον ίδιο χώρο».
Φυσικά δεν θα μπορούσε να πάει αφού ο Ολυμπιακός παίζει την Κυριακή στον τελικό με τη Ρεάλ στο Final-4 της Αθήνας!
🎸👔 Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είναι fan των Iron Maiden, αλλά το Final Four έχει προτεραιότητα!#OlympiacosBC pic.twitter.com/HLvRDjLTGV— Athletiko (@athletiko_gr) May 23, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα