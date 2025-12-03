Ο Γενικός διευθυντής της DigiCar, Δημήτρης Δαλιάνης, μας εξηγεί πώς η εταιρεία επιταχύνει τη μετάβαση επιχειρήσεων και ιδιωτών στην ηλεκτροκίνηση, με ευέλικτες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες leasing ηλεκτρικών οχημάτων
Κύπελλο Γερμανίας: Ο Μάζα έστειλε την Λεβερκούζεν στα προημιτελικά και την Ντόρτμουντ «σπίτι» της, δείτε γκολ
Στους «8» προκρίθηκαν και οι Λειψία, Ζαντκ Πάουλι και Χέρτα
Λίγες ημέρες μετά τη μεταξύ τους αναμέτρηση στην «Μπάι Αρίνα» για την Bundesliga (29/11) που έληξε με νίκη της Ντόρτμουντ (2-1), η Μπάγερ Λεβερκούζεν πήρε... ρεβάνς στο Κύπελλο στο «Σίγκναλ Ιντούνα Παρκ» και με το γκολ του 20χρονου Αλγερινού, Ιμπραήμ Μάζα, νίκησε 1-0 και προκρίθηκε στους προημιτελικούς του Κυπέλλου Γερμανίας.
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-deo1trkaj2ex)
Πολύ εύκολα, με δύο τέρματα του Μπαουμγκάρτνερ, η Λειψία επικράτησε με 3-1 του Μαγδεμβούργου και συνεχίζει στη διοργάνωση, όπως και η Ζαντκ Πάουλι, η οποία νίκησε 2-1 τη Γκλάντμπαχ στο «Μπορούσια Παρκ».
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-denz7p8kdvex)
Το σκορ της βραδιάς σημειώθηκε στο Βερολίνο, όπου στο ντέρμπι της δεύτερης κατηγορίας, η Χέρτα διέσυρε την Καϊζερσλάουτερν με 6-1!
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-denyyudh2jcp)
Τα αποτελέσματα της φάσης των «16» του DFB-Pokal:
Χέρτα Βερολίνου-Καϊζερσλάουτερν 6-1
Γκλάντμπαχ-Ζανκτ Πάουλι 1-2
Ντόρτμουντ-Λεβερκούζεν 0-1
