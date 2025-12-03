Κύπελλο Γερμανίας: Ο Μάζα έστειλε την Λεβερκούζεν στα προημιτελικά και την Ντόρτμουντ «σπίτι» της, δείτε γκολ
Στους «8» προκρίθηκαν και οι Λειψία, Ζαντκ Πάουλι και Χέρτα

Λίγες ημέρες μετά τη μεταξύ τους αναμέτρηση στην «Μπάι Αρίνα» για την Bundesliga (29/11) που έληξε με νίκη της Ντόρτμουντ (2-1), η Μπάγερ Λεβερκούζεν πήρε... ρεβάνς στο Κύπελλο στο «Σίγκναλ Ιντούνα Παρκ» και με το γκολ του 20χρονου Αλγερινού, Ιμπραήμ Μάζα, νίκησε 1-0 και προκρίθηκε στους προημιτελικούς του Κυπέλλου Γερμανίας.

Πολύ εύκολα, με δύο τέρματα του Μπαουμγκάρτνερ, η Λειψία επικράτησε με 3-1 του Μαγδεμβούργου και συνεχίζει στη διοργάνωση, όπως και η Ζαντκ Πάουλι, η οποία νίκησε 2-1 τη Γκλάντμπαχ στο «Μπορούσια Παρκ».

Το σκορ της βραδιάς σημειώθηκε στο Βερολίνο, όπου στο ντέρμπι της δεύτερης κατηγορίας, η Χέρτα διέσυρε την Καϊζερσλάουτερν με 6-1!

Τα αποτελέσματα της φάσης των «16» του DFB-Pokal:

Χέρτα Βερολίνου-Καϊζερσλάουτερν 6-1
Γκλάντμπαχ-Ζανκτ Πάουλι 1-2
Ντόρτμουντ-Λεβερκούζεν 0-1
Λειψία-Μαγδεμβούργο 3-1
Μπόχουμ-Στουτγκάρδη 3/12
Φράιμπουργκ-Ντάρμστατ 3/12
Αμβούργο-Χόλσταϊν Κίελ 3/12
Ουνιόν Βερολίνου-Μπάγερν Μονάχου 3/12



