Οργή στην Κίνα για την Μπράιτον για μια φωτογραφία - Ποιος ήταν ο Χιρόο Ονόντα που ενόχλησε το Πεκίνο
Μπράιτον Κίνα Ιαπωνία Φωτογραφία Β' Παγκόσμιος Πόλεμος

Η Μπράιτον ζήτησε συγγνώμη για τη φωτογραφία του Ιάπωνα επιθετικού Καόρου Μιτόμα με ένα πλακάτ με τη φιγούρα του Ονόντα

Συγγνώμη υποχρεώθηκε να ζητήσει η Μπράιτον από την Κίνα για τη φωτογραφία του Ιάπωνα επιθετικού Καόρου Μιτσόμα να κρατά μια κάρτα με τον αξιωματικό του Ιαπωνικού Αυτοκρατορικού Στρατού, Χιρόο Ονόντα, έχοντας δίπλα του έναν μαθητή από τις ακαδημίες της ομάδας.

Οργή στην Κίνα για την Μπράιτον για μια φωτογραφία - Ποιος ήταν ο Χιρόο Ονόντα που ενόχλησε το Πεκίνο


Ο Ονόντα δεν παραδόθηκε μετά το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, και έγινε ο τελευταίος που το έκανε το 1974, μετά από παρέμβαση του πρώην διοικητή του.

Αρχικά στην Ιαπωνία τον θεώρησαν ήρωα αλλά ο Ονόντα είναι μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα στην Κίνα. Σε μια τουλάχιστον περίπτωση ο Ονόντα σκότωσε 30 αμάχους στο νησί Λουμπάνγκ στις Φιλιππίνες, αφού τους μπέρδεψε με εχθρούς, καθώς αρνείτο να πιστέψει ότι ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος είχε τελειώσει.

SYND 13-3-74 SOLDIER RETURNS TO TOKYO AFTER 30 YEARS OF HIDING IN PHILIPPINES


Μετά το σάλο που προκλήθηκε, η επίμαχη ανάρτηση στα Social media της ακαδημίας ποδοσφαίρου της Μπράιτον διεγράφη με την αγγλική ομάδα να ζητά συγγνώμη.

«Ο σύλλογος ζητά ειλικρινά συγγνώμη για οποιαδήποτε προσβολή προκάλεσε στην Κίνα η πρόσφατη ανάρτηση σχετικά με τη συμμετοχή της Ακαδημίας μας στο τουρνουά Premier League Christmas Truce. Εκτιμούμε ιδιαίτερα τους οπαδούς μας στην Κίνα και δεν είχαμε καμία πρόθεση να προκαλέσουμε προσβολή» αναφερόταν στη δήλωση της Μπράιτον.

Οργή στην Κίνα για την Μπράιτον για μια φωτογραφία - Ποιος ήταν ο Χιρόο Ονόντα που ενόχλησε το Πεκίνο


Σύμφωνα με το BBC Sport η δημοσίευση και η δημιουργία της επίμαχης κάρτας ήταν «λάθος» των υπευθύνων της Μπράιτον, καθώς ο σύλλογος δεν είχε επίγνωση της διαμάχης Ιαπωνίας-Κίνας.

