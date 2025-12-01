Με όραμα να προσφέρει πρωτοποριακές και βιώσιμες ενεργειακές λύσεις, η Enerwave στοχεύει να καταστεί μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην παραγωγή και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.
ΑΕΚ: Πώς έζησε ο πάγκος το χατ-τρικ του Γιόβιτς και η κραυγή με Βίντα - Βίντεο
ΑΕΚ: Πώς έζησε ο πάγκος το χατ-τρικ του Γιόβιτς και η κραυγή με Βίντα - Βίντεο
Η αγωνία του πάγκου της ΑΕΚ στη Λεωφόρο, οι πανηγυρισμοί στα τρία γκολ του Γιόβιτς και η κραυγή του Σέρβου φορ με τον Βίντα στο φινάλε
Η ΑΕΚ πανηγύρισε μία μεγάλη νίκη με 3-2 στη Λεωφόρο απέναντι στον Παναθηναϊκό, με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Λούκα Γιόβιτς, που σημείωσε το πρώτο χατ-τρικ φιλοξενούμενου σε ντέρμπι των δύο ομάδων και έγραψε το όνομά του στην ιστορία. Ο πάγκος της ΑΕΚ έζησε με ένταση το κάθε γκολ του Σέρβου, πανηγυρίζοντας με πάθος στις κρίσιμες στιγμές του παιχνιδιού, ενώ η ένταση κορυφώθηκε στο φινάλε με τον Γιόβιτς και τον Βίντα να ξεσπούν μπροστά στην κάμερα της ΑΕΚ TV.
Το τρίτο γκολ του Γιόβιτς, που σημειώθηκε με πέναλτι στο 90+3’, σφράγισε το σπουδαίο διπλό της Ένωσης και πυροδότησε έκρηξη συναισθημάτων στον πάγκο, με την παρακάμερα να καταγράφει τη μοναδική ατμόσφαιρα, την αγωνία και τους έξαλλους πανηγυρισμούς παικτών και τεχνικού επιτελείου.
Η παρακάμερα της νίκης στη Λεωφόρο
Ειδήσεις σήμερα:
Μπίλι Μπο: Ο πρώτος διάσημος Έλληνας που πέθανε από AIDS - Τα φτωχικά παιδικά χρόνια στα Καμίνια, η διεθνής καριέρα και το άδοξο τέλος
Από 1η Ιανουαρίου oι γιατροί θα έχουν ποινικές ευθύνες για τις άδειες οδήγησης στους ηλικιωμένους
Τραγικός θάνατος για 19χρονο στη Βραζιλία: Μπήκε σε κλουβί ζωολογικού κήπου με λιοντάρια και τον κατασπάραξαν - Δείτε βίντεο
Το τρίτο γκολ του Γιόβιτς, που σημειώθηκε με πέναλτι στο 90+3’, σφράγισε το σπουδαίο διπλό της Ένωσης και πυροδότησε έκρηξη συναισθημάτων στον πάγκο, με την παρακάμερα να καταγράφει τη μοναδική ατμόσφαιρα, την αγωνία και τους έξαλλους πανηγυρισμούς παικτών και τεχνικού επιτελείου.
Η παρακάμερα της νίκης στη Λεωφόρο
Ειδήσεις σήμερα:
Μπίλι Μπο: Ο πρώτος διάσημος Έλληνας που πέθανε από AIDS - Τα φτωχικά παιδικά χρόνια στα Καμίνια, η διεθνής καριέρα και το άδοξο τέλος
Από 1η Ιανουαρίου oι γιατροί θα έχουν ποινικές ευθύνες για τις άδειες οδήγησης στους ηλικιωμένους
Τραγικός θάνατος για 19χρονο στη Βραζιλία: Μπήκε σε κλουβί ζωολογικού κήπου με λιοντάρια και τον κατασπάραξαν - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα