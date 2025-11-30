Μουζακίτης για το θετικό σχόλιο του Τσάμπι Αλόνσο: «Μεγάλη τιμή να μιλάει για μένα»

Ο Ολυμπιακός πέρασε δύσκολα από το Αγρίνιο κερδίζοντας 1-0 τον Παναιτωλικό παραμένοντας έτσι στην κορυφή της βαθμολογίας της Stoiximan Super League 1.



Μετά τον αγώνα ο Χρήστος Μουζακίτης μίλησε στην Cosmote TV για τη σημασία αυτής της νίκης αλλά αναφέρθηκε και στο θετικό για εκείνον σχόλιο που έκανε ο Τσάμπι Αλόνσο.



Οι δηλώσεις του Χρήστου Μουζακίτη



«Τέτοια παιχνίδια είναι που θα σου δώσουν τα πρωταθλήματα. Άμα παίρνεις κάθε τέτοιο παιχνίδι σε πάει ένα βήμα μπροστά από τους υπόλοιπους στην διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Ξέρουμε ότι εδώ πέρα είναι μία δύσκολη έδρα και είμαστε αρκετά χαρούμενοι που καταφέραμε και πήραμε τους τρεις πόντους».

Για τις δηλώσεις του Τσάμπι Αλόνσο για αυτόν και το βραβείο που θα πάρει στις 19.30 τη Δευτέρα στην Ιταλία είπε: «Είναι πολύ μεγάλη τιμή να μιλάει για μένα ένας τόσο σπουδαίος άνθρωπος και ένας ποδοσφαιριστής που έβλεπα να παίζει όταν ήμουν σε μικρότερη ηλικία. Για το βραβείο (βραβείο Golden Boy Web για το 2025) είμαι έτοιμος να ταξιδέψω τώρα μπορώ να το έχω στο μυαλό μου γιατί τόσες μέρες είχα τα παιχνίδια και δεν το σκεφτόμουνα».



