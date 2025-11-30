Μεντιλίμπαρ για το Παναιτωλικός - Ολυμπιακός: Άξιζε κάτι παραπάνω ο αντίπαλος - Βίντεο
Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ Ολυμπιακός Παναιτωλικός Super League 1

Μεντιλίμπαρ για το Παναιτωλικός - Ολυμπιακός: Άξιζε κάτι παραπάνω ο αντίπαλος - Βίντεο

Δεν έμεινε ικανοποιημένος από την εμφάνιση των παικτών του ο τεχνικός του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ

Μεντιλίμπαρ για το Παναιτωλικός - Ολυμπιακός: Άξιζε κάτι παραπάνω ο αντίπαλος - Βίντεο
Ο Ολυμπιακός κέρδισε 1-0 στο Αγρίνιο τον Παναιτωλικό και παρέμεινε μόνος πρώτος στη βαθμολογία της Stoiximan Super League 1. 

Παρά τη νίκη ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν έμεινε ευχαριστημένος από την εμφάνιση των παικτών του και στις δηλώσεις του στην Cosmote TV ξεκαθάρισε ότι ο αντίπαλός άξιζε κάτι παραπάνω. 

Οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ

«Πάντα είναι δύσκολα τα παιχνίδια, πάρα πολύ σπάνια κερδίζουμε άνετα με μεγάλο σκορ. Σπανίως τελειώνουμε από την αρχή το παιχνίδι με 3-4 γκολ. Σήμερα όμως νομίζω ότι ο αντίπαλος άξιζε κάτι περισσότερο. Η αλήθεια είναι ότι δεν μου άρεσε η εμφάνισή μας, δώσαμε πάρα πολύ χώρο στον αντίπαλο, μας απείλησαν, μας έκλεισαν.

Όταν δεν τελειώνεις τη δουλειά σου ψηλά, σε απειλεί ο αντίπαλος. Αυτό συνέβη επειδή δεν ήμασταν καλοί στην επίθεση. Ο Ρέτσος βγήκε γιατί αισθάνθηκε ενοχλήσεις και ζήτησε αλλαγή, δεν έχουμε ακόμη κάποιο νέο. Είναι λογικό να συμβαίνει αυτό με τόσα συνεχόμενα παιχνίδια, ελπίζουμε να μην είναι κάτι σοβαρό».

