Μεντιλίμπαρ για το Παναιτωλικός - Ολυμπιακός: Άξιζε κάτι παραπάνω ο αντίπαλος - Βίντεο

Ολυμπιακός κέρδισε 1-0 στο Αγρίνιο τον Παναιτωλικό και παρέμεινε μόνος πρώτος στη βαθμολογία της Stoiximan Super League 1.Παρά τη νίκη ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν έμεινε ευχαριστημένος από την εμφάνιση των παικτών του και στις δηλώσεις του στην Cosmote TV ξεκαθάρισε ότι ο αντίπαλός άξιζε κάτι παραπάνω.

Οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ

«Πάντα είναι δύσκολα τα παιχνίδια, πάρα πολύ σπάνια κερδίζουμε άνετα με μεγάλο σκορ. Σπανίως τελειώνουμε από την αρχή το παιχνίδι με 3-4 γκολ. Σήμερα όμως νομίζω ότι ο αντίπαλος άξιζε κάτι περισσότερο. Η αλήθεια είναι ότι δεν μου άρεσε η εμφάνισή μας, δώσαμε πάρα πολύ χώρο στον αντίπαλο, μας απείλησαν, μας έκλεισαν.