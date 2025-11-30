Η La Roche-Posay γιορτάζει 50 χρόνια δερματολογικής φροντίδας προσφέροντας καινοτόμες λύσεις που συνδυάζουν ορατά αποτελέσματα και σεβασμό στην επιδερμίδα.
Μεντιλίμπαρ για το Παναιτωλικός - Ολυμπιακός: Άξιζε κάτι παραπάνω ο αντίπαλος - Βίντεο
Δεν έμεινε ικανοποιημένος από την εμφάνιση των παικτών του ο τεχνικός του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ
Παρά τη νίκη ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν έμεινε ευχαριστημένος από την εμφάνιση των παικτών του και στις δηλώσεις του στην Cosmote TV ξεκαθάρισε ότι ο αντίπαλός άξιζε κάτι παραπάνω.
Οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ
«Πάντα είναι δύσκολα τα παιχνίδια, πάρα πολύ σπάνια κερδίζουμε άνετα με μεγάλο σκορ. Σπανίως τελειώνουμε από την αρχή το παιχνίδι με 3-4 γκολ. Σήμερα όμως νομίζω ότι ο αντίπαλος άξιζε κάτι περισσότερο. Η αλήθεια είναι ότι δεν μου άρεσε η εμφάνισή μας, δώσαμε πάρα πολύ χώρο στον αντίπαλο, μας απείλησαν, μας έκλεισαν.
Όταν δεν τελειώνεις τη δουλειά σου ψηλά, σε απειλεί ο αντίπαλος. Αυτό συνέβη επειδή δεν ήμασταν καλοί στην επίθεση. Ο Ρέτσος βγήκε γιατί αισθάνθηκε ενοχλήσεις και ζήτησε αλλαγή, δεν έχουμε ακόμη κάποιο νέο. Είναι λογικό να συμβαίνει αυτό με τόσα συνεχόμενα παιχνίδια, ελπίζουμε να μην είναι κάτι σοβαρό».
Ειδήσεις σήμερα:
Ολόκληρη η δημοσκόπηση MARC για το ΘΕΜΑ - Γιατί ανέβηκε η ΝΔ, τι λένε για τον Τσίπρα και τον Σαμαρά , για τις ενεργειακές συμφωνίες και για τα ΕΛΤΑ
Επεισοδιακά ξεκίνησαν τα μπλόκα των αγροτών με την Αστυνομία: Χημικά σε Νίκαια και Πλατύκαμπο - Δείτε βίντεο
Θρήνος για τον 24χρονο που σκοτώθηκε στη Λούτσα: Είχε έρθει στην Ελλάδα για την ορκωμοσία της φίλης του - Ο 29χρονος οδηγός είχε εμπλακεί ξανά σε σοβαρό τροχαίο
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr