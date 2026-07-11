Δημοσκόπηση Alco: Άνοδος για ΝΔ με 24,6% και ΕΛΑΣ με 15,3%, πτώση για το τρίτο ΠΑΣΟΚ στο 9,7%

Στη δημοσκόπηση για την Εφημερίδα των Συντακτών συνεχίζεται η πτώση και για την Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού με 6,4%