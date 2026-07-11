Δημοσκόπηση Alco: Άνοδος για ΝΔ με 24,6% και ΕΛΑΣ με 15,3%, πτώση για το τρίτο ΠΑΣΟΚ στο 9,7%
Δημοσκόπηση Alco: Άνοδος για ΝΔ με 24,6% και ΕΛΑΣ με 15,3%, πτώση για το τρίτο ΠΑΣΟΚ στο 9,7%
Στη δημοσκόπηση για την Εφημερίδα των Συντακτών συνεχίζεται η πτώση και για την Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού με 6,4%
Στην πρώτη θέση με άνοδο σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη μέτρησή της καταγράφει τη ΝΔ δημοσκόπηση της Alco για την Εφημερίδα των Συντακτών.
Συγκεκριμένα η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 24,6% από 24% σε δημοσκόπηση της Alco στις 30 Ιουνίου.
Άνοδος και για την δεύτερη Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη που μετριέται στο 15,3% από 14,7% στα τέλη Ιουνίου.
Αντίθετα πτώση σημειώνουν τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ που καταγράφεται στην τρίτη θέση με 9,7% στη δημοσκόπηση για την ΕΦΣΥΝ από 10,4% στη μέτρηση του Ιουνίου.
Ακολουθεί στην τέταρτη θέση η Ελληνική Λύση με 6,9% (6,7% τον Ιούνιο) και έπονται Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 6,4% (7,8%), ΚΚΕ με 6,2% (6,4%), Πλεύση Ελευθερίας με 3,6% (3,1%), ΜεΡΑ 25 με 2,7% (2,3%), Φωνή Λογικής 2,5% (2,3%), Νίκη 1,4% (1,4%), ΣΥΡΙΖΑ με 1,2% (1,3%) και Δημοκράτες 0,5% (1%).
Στην ίδια δημοσκόπηση ρωτήθηκαν οι συμμετέχοντες για το πόσο πιθανό ή απίθανο είναι να ψηφίσουν κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά με το 83% να απαντά καθόλου ή λίγο και το 12% αρκετά ή πολύ.
Παράλληλα ως σημαντικότερα προβλήματα ονοματίζονται η ακρίβεια με 51%, η διαφθορά με 22%, η λειτουργία των θεσμών με 9%, η εγκληματικότητα με 6%, το μεταναστευτικό με 4% και η παιδεία με το στεγαστικό στο 2%.
Συγκεκριμένα η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 24,6% από 24% σε δημοσκόπηση της Alco στις 30 Ιουνίου.
Άνοδος και για την δεύτερη Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη που μετριέται στο 15,3% από 14,7% στα τέλη Ιουνίου.
Αντίθετα πτώση σημειώνουν τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ που καταγράφεται στην τρίτη θέση με 9,7% στη δημοσκόπηση για την ΕΦΣΥΝ από 10,4% στη μέτρηση του Ιουνίου.
Ακολουθεί στην τέταρτη θέση η Ελληνική Λύση με 6,9% (6,7% τον Ιούνιο) και έπονται Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 6,4% (7,8%), ΚΚΕ με 6,2% (6,4%), Πλεύση Ελευθερίας με 3,6% (3,1%), ΜεΡΑ 25 με 2,7% (2,3%), Φωνή Λογικής 2,5% (2,3%), Νίκη 1,4% (1,4%), ΣΥΡΙΖΑ με 1,2% (1,3%) και Δημοκράτες 0,5% (1%).
Στην ίδια δημοσκόπηση ρωτήθηκαν οι συμμετέχοντες για το πόσο πιθανό ή απίθανο είναι να ψηφίσουν κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά με το 83% να απαντά καθόλου ή λίγο και το 12% αρκετά ή πολύ.
Παράλληλα ως σημαντικότερα προβλήματα ονοματίζονται η ακρίβεια με 51%, η διαφθορά με 22%, η λειτουργία των θεσμών με 9%, η εγκληματικότητα με 6%, το μεταναστευτικό με 4% και η παιδεία με το στεγαστικό στο 2%.
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