Παναθηναϊκός-Γκρασχόπερς 3-0: Ωραία μπάλα οι «πράσινοι» στη Λεωφόρο, καθάρισαν το ματς στο 2ο μέρος, δείτε τα γκολ

Στο 23' ήρθε η πρώτη μεγάλη ευκαιρία των «πρασίνων», όταν ο Γιάγκουσιτς εκτέλεσε το κόρνερ, ο Ίνγκασον πήρε την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι, έστειλε την μπάλα στον Τεττέη, που ήταν μόνος του στο δεύτερο δοκάρι, ωστόσο αστόχησε από πολύ κοντά.Η μεγαλύτερη στιγμή του πρώτου μέρους ήρθε τρία λεπτά μετά με το δοκάρι του Γιάγκουσιτς.Ο Κυριακόπουλος έφυγε στην αντεπίθεση, έβγαλε υπέροχη κάθετη πάσα στον Γιάγκουσιτς στα δεξιά, που μπήκε στην περιοχή, βρέθηκε απέναντι στον Χάμελ, έκανε το τελείωμα με το «κακό» του πόδι, το δεξί, αλλά σημάδεψε το δεξί κάθετο δοκάρι του τερματοφύλακα της ελβετικής ομάδας.Στο 37' ο Γιάγκουσιτς είχε νέα μεγάλη στιγμή, αλλά το πλασέ του βρήκε σε τάκλιν αμυντικού σπαταλώντας στην ουσία την τελευταία καλή στιγμή του «τριφυλλιού» στο πρώτο ημίχρονο.Στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους, ο Παναθηναϊκός βρήκε γρήγορα το γκολ που έψαχνε. Στο 48' ο Γιάγκουσιτς κινήθηκε παράλληλα με την περιοχή των Ελβετών, σούταρε, η μπάλα κόντραρε και ξεγέλασε τον Χάμελ, που πήγε στην άλλη γωνία με αποτέλεσμα να καταλήξει στα δίχτυα του.Οι πολλές αλλαγές που έγιναν στο ματς έριξαν τον ρυθμό του. Η επόμενη φάση του Παναθηναϊκού ήρθε στο 70ο λεπτό και ήταν ξανά γκολ.Ο Τσάπρας πέρασε τη μπάλα στον Ζαρουρί μέσα στην περιοχή, εκείνος σημάδεψε στην κλειστή γωνία του Χάμελ και νίκησε τον τερματοφύλακα των Ελβετών μ' ένα πολύ ωραίο σουτ.Στο 76' ήταν η σειρά του Τσέριν να απειλήσει, όμως ο Χάμελ του είπε «όχι».Το «κερασάκι στην τούρτα» έβαλε ο Ταμπόρδα στο 88ο λεπτό. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού συνεργάστηκαν ωραία, ο Σιώπης γύρισε τη μπάλα, ο Ταμπόρδα κοντρόλαρε και εκτέλεσε με άνεση για το 3-0.Παναθηναϊκός: Πένια, Ίνγκασον (59' Τουμπά), Ντε Φράι (46' Κάτρης), Καλάμπρια (73' Μπινιάρης) , Κυριακόπουλος (46' Τσάπρας), Τσιριβέγια (73' Τσέριν), Κοντούρης (59' Καμαρά), Γιάγκουσιτς (59' Ταμπόρδα), Ζαρουρί (73' Παντελίδης), Αντίνο (79' Σιώπης), Τεττέη (46' Ραστόντερ)Γκρασχόπερς: Χάμελ, Παλόσκι, Μίκουλιτς, Στρόσκιο, Ρίσι, Χασάν, Αμπράσι, Κρασνίκι, Κλεμέν, Μέγερ, Μούτσι.Στο δεύτερο μέρος έπαιξαν και οι: Ντιαμπί, Κρετί, Μπετκόμπερ, Σαχίν, Πάπιτς, Κονατέ, Τζιαντομένικο, Λι.