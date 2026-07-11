Μουντιάλ 2026: Οι Νορβηγοί κατέλαβαν κωπηλατώντας και το Μαϊάμι, βίντεο
Μουντιάλ 2026: Οι Νορβηγοί κατέλαβαν κωπηλατώντας και το Μαϊάμι, βίντεο
Το λεγόμενο «Viking row» αποτελεί μάλλον το πιο viral στιγμιότυπο του φετινού Μουντιάλ
Θέμα συζήτησης στο φετινό Μουντιάλ δεν είναι μόνο τα γκολ ή ο Εμπαπέ, ο Μέσι και ο Κριστιάνο Ρονάλντο.
Είναι και οι Νορβηγοί, που κάνουν ωραία πράγματα στην εξέδρα αλλά και πριν τα ματς της ομάδας του Χάαλαντ.
Αυτή τη φορά βρέθηκαν φυσικά στο Μαϊάμι, μια και η εθνική Νορβηγίας αντιμετωπίζει (00:00, ΕΡΤ1) την Αγγλία στο μεγάλο προημιτελικό.
Οι Νορβηγοί έκαναν το περίφημο «Viking row» και σε αυτή την πόλη, κωπηλατώντας με όλη τους τη δύναμη για να δώσουν ψυχολογική ώθηση στην ομάδα τους προκειμένου να φτάσει στην ιστορική πρόκριση στα ημιτελικά.
Είναι και οι Νορβηγοί, που κάνουν ωραία πράγματα στην εξέδρα αλλά και πριν τα ματς της ομάδας του Χάαλαντ.
Αυτή τη φορά βρέθηκαν φυσικά στο Μαϊάμι, μια και η εθνική Νορβηγίας αντιμετωπίζει (00:00, ΕΡΤ1) την Αγγλία στο μεγάλο προημιτελικό.
Οι Νορβηγοί έκαναν το περίφημο «Viking row» και σε αυτή την πόλη, κωπηλατώντας με όλη τους τη δύναμη για να δώσουν ψυχολογική ώθηση στην ομάδα τους προκειμένου να φτάσει στην ιστορική πρόκριση στα ημιτελικά.
Miami Beach just got a taste of Norway’s matchday tradition 🇳🇴👏 (via IG/clubeleven) pic.twitter.com/8hplkKCJHq— FOX Soccer (@FOXSoccer) July 10, 2026
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