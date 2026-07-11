Η Λίντα Νόσκοβα κατέκτησε το πρώτο της Grand Slam, δικό της το Wimbledon, 2-1 στον τελικό την Μούχοβα
Η Λίντα Νόσκοβα κατέκτησε το πρώτο της Grand Slam, δικό της το Wimbledon, 2-1 στον τελικό την Μούχοβα
Η 22χρονη από την Τσεχία κέρδισε στο μεγάλο τελικό του βρετανικού ΟΠΕΝ την συμπατριώτισσά της
Η Λίντα Νόσκοβα ήταν εκείνη, που πανηγύρισε στον τσέχικο τελικό του φετινού Wimbledon με αντίπαλο την Καρολίνα Μούχοβα.
Για πρώτη φορά στην ιστορία δύο τενίστριες από την Τσεχία βρέθηκαν σε έναν τελικό Grand Slam. Για πρώτη φορά βρισκόταν σε έναν τέτοιο αγώνα και η Νόσκοβα.
Και μάλιστα κέρδισε. Η 22χρονη από την Τσεχία αν και λίγο έλειψε να πάθει ιστορικό κάζο, κατάφερε και επανήλθε και επικράτησε με 2-1 σετ (6-2, 5-7, 6-3).
Η Νόσκοβα πήρε εύκολα το πρώτο σετ και στο δεύτερο προηγήθηκε με 5-2. Όλα έδειχναν ένα εύκολο 2-0 σετ. Κι όμως, η Μούχοβα έκανε δύο μπρέικ και γύρισε το σετ, με αποτέλεσμα να ισοφαρίσει με 7-5.
Στο τρίτο σετ, ωστόσο, η Νόσκοβα πήρε και πάλι τα ηνία του αγώνα, προηγήθηκε με 4-1 και πήρε το σετ (6-3), το ματς και τον τίτλο.
Η 30χρονη Μούχοβα είχε φτάσει ξανά σε τελικό major τουρνουά, το 2023 στο Roland Garros αλλά και πάλι δεν το είχε κατακτήσει.
Για πρώτη φορά στην ιστορία δύο τενίστριες από την Τσεχία βρέθηκαν σε έναν τελικό Grand Slam. Για πρώτη φορά βρισκόταν σε έναν τέτοιο αγώνα και η Νόσκοβα.
Και μάλιστα κέρδισε. Η 22χρονη από την Τσεχία αν και λίγο έλειψε να πάθει ιστορικό κάζο, κατάφερε και επανήλθε και επικράτησε με 2-1 σετ (6-2, 5-7, 6-3).
Η Νόσκοβα πήρε εύκολα το πρώτο σετ και στο δεύτερο προηγήθηκε με 5-2. Όλα έδειχναν ένα εύκολο 2-0 σετ. Κι όμως, η Μούχοβα έκανε δύο μπρέικ και γύρισε το σετ, με αποτέλεσμα να ισοφαρίσει με 7-5.
Στο τρίτο σετ, ωστόσο, η Νόσκοβα πήρε και πάλι τα ηνία του αγώνα, προηγήθηκε με 4-1 και πήρε το σετ (6-3), το ματς και τον τίτλο.
Η 30χρονη Μούχοβα είχε φτάσει ξανά σε τελικό major τουρνουά, το 2023 στο Roland Garros αλλά και πάλι δεν το είχε κατακτήσει.
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