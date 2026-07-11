Έφυγε από τη ζωή ο 25χρονος πολίστας του ΠΑΟΚ, Στάθης Λαλιάς
Έφυγε από τη ζωή ο 25χρονος πολίστας του ΠΑΟΚ, Στάθης Λαλιάς
Θρήνος στο ελληνικό πόλο με το θάνατο του νεαρού αθλητή του ΠΑΟΚ από καρκίνο
Θρήνος στον ΠΑΟΚ και στο ελληνικό πόλο.
Ο νεαρός πολίστας Στάθης Λαλιάς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 25 ετών, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο.
Ο ΠΑΟΚ στην ανακοίνωσή του τονίζει: «Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ και το τμήμα Υδατοσφαίρισης, εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη τους για την απώλεια του Στάθη Λαλιά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 25 ετών, έπειτα από γενναία και πολυετή μάχη με την επάρατη νόσο.
Ο Στάθης υπήρξε παιδί της μεγάλης οικογένειας του ΠΑΟΚ. Φόρεσε το σκουφάκι του Συλλόγου από τις ακαδημίες υδατοσφαίρισης, και, με την αξία του, έφτασε έως και την ανδρική ομάδα, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα.
Η απώλειά του γεμίζει θλίψη ολόκληρη την οικογένεια του ΠΑΟΚ. Η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή στις καρδιές όλων μας.
Ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη του, ο Α.Σ. ΠΑΟΚ θα καταθέσει στεφάνι στην εξόδιο ακολουθία, η οποία θα τελεστεί την Τρίτη 14 Ιουλίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Α.Σ. ΠΑΟΚ εκφράζει τα πιο ειλικρινή και θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει… Καλό ταξίδι, Στάθη».
Ο νεαρός πολίστας Στάθης Λαλιάς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 25 ετών, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο.
Ο ΠΑΟΚ στην ανακοίνωσή του τονίζει: «Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ και το τμήμα Υδατοσφαίρισης, εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη τους για την απώλεια του Στάθη Λαλιά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 25 ετών, έπειτα από γενναία και πολυετή μάχη με την επάρατη νόσο.
Ο Στάθης υπήρξε παιδί της μεγάλης οικογένειας του ΠΑΟΚ. Φόρεσε το σκουφάκι του Συλλόγου από τις ακαδημίες υδατοσφαίρισης, και, με την αξία του, έφτασε έως και την ανδρική ομάδα, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα.
Η απώλειά του γεμίζει θλίψη ολόκληρη την οικογένεια του ΠΑΟΚ. Η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή στις καρδιές όλων μας.
Ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη του, ο Α.Σ. ΠΑΟΚ θα καταθέσει στεφάνι στην εξόδιο ακολουθία, η οποία θα τελεστεί την Τρίτη 14 Ιουλίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Α.Σ. ΠΑΟΚ εκφράζει τα πιο ειλικρινή και θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει… Καλό ταξίδι, Στάθη».
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